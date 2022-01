China deja en shock con las supuestas primeras pruebas de su Sol artificial

Esta no es la primera vez que los científicos chinos juegan a ser "Dios"/Foto: La Nación y Uno TV

El Sol artificial de China supuestamente ya ha sido probado y dejó en shock a los espectadores. En redes sociales se ha vuelto viral un video donde diversos habitantes de dicho país captaron el momento en el que emerge el supuesto Sol en el horizonte.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la nación de Asia está realizando este proyecto que forma parte de la operación del Experimental Advanced Supercounducting Tokamak (EAST), mejor conocido como "Sol artificial".

Se dice que el Sol creado en China ha alcanzado temperaturas récord, de 150 millones de grados Fahrenheit (unos 70 millones de grados Celsius) durante su proyección, así lo informó la agencia de noticias Xinhua.

¿Por qué China ha construido un Sol artificial?

Así luce el dispositivo solar apagado/Foto: DW

El objetivo del dispositivo solar artificial de China es llevar energía limpia casi de manera ilimitada al reproducir las reacciones naturales que pasan dentro de las estrellas normales. El proyecto EAST ha tenido un costo de 941 mil 500 millones de dólares para el país y se contempla que el experimento termine en junio.

Cabe destacar que EAST no necesita combustibles fósiles y no genera residuos peligrosos, además sus creadores declararon que dicho dispositivo no genera un peligro de desastre ambiental, por lo que el Sol artificial presuntamente no es un riesgo, sino un gran avance tecnológico.

El video de la supuesta prueba del Sol artificial podría ser fake

En China crearon un sol artificial , así es UN SOL DE MENTIRA QUE EMITE LUZ Y CALOR. Se viene nuestro fin sin lugar a dudas pic.twitter.com/LY8mM1NESY — juli�� (@cronopiatw) January 11, 2022

El video de origen del supuesto ascenso del Sol fue eliminado pero no así las imágenes que están en Twitter. Sin embargo, el medio Daily Star que pudo acceder a la fuente original, asegura que el clip se trata del lanzamiento de un satélite en Hainan al sur de China, cuya fecha del evento sucedió el 23 de diciembre de 2021.

Sin embargo ante el lanzamiento de la operación de EAST, dicho video aprovechó la tendencia para volverse viral. Por ahora, no se ha confirmado que el Sol artificial realmente haya comenzado sus pruebas.

