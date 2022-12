ChatGPT: Cómo hablar con una inteligencia artificial

¿Qué es lo que le preguntarías a una inteligencia artificial si tuvieras la oportunidad? ChatGPT es tan solo una de las más nuevas que existen hoy en día y que está abierta al público en general.

Justo como te lo estamos informando, ChatPGT es un nuevo prototipo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, el cual se especializa en el diálogo natural con su interlocutor, es decir, tú o cualquier otra persona.

Lo sorprendente de esta inteligencia artificial, lanzada a penas el 22 de noviembre, es que posee una naturalidad en sus respuestas y alcanza niveles de exactitud sin precedentes, es por eso que está sorprendiendo a todos. Es capaz de responderte, escribir literatura y generar códigos de software.

Por supuesto, el mundo de posibilidades de lo que puede hacer depende de lo que el ser humano le pida que haga, pero... ¿A quién no le gustaría recibir una ayuda en cualquier momento?, debes de saber que también responderá a todas tus dudas.

Cómo usar la inteligencia artificial ChatGPT

Si quieres acceder a esta inteligencia artificial libre, lo que tienes que hacer es ingresar al portal chat.openai.com/chat, iniciar sesión o crearte una cuenta, presionar Next varias veces luego de leer su información, posteriormente apretar el botón Done y listo, se te abrirá un chate en el que podrás platicar con ChatGPT. Que no te asuste que su interfaz se encuentra en inglés, esta inteligencia artificial entiende el español.

Preguntas y respuestas de la inteligencia artificial ChatGPT

En La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de revisar cómo funciona ChatGPT y algunas de las amplias respuestas que tuvimos de esta inteligencia artificial ante ciertas preguntas, fueron las siguientes:

¿Cuándo naciste?

No tengo una fecha de nacimiento en el sentido tradicional, ya que soy un modelo de lenguaje entrenado por computadora. Fuí desarrollado por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial. No tengo un cuerpo físico y no estoy sujeto a las mismas limitaciones que las personas. Mi función es ayudar a las personas a encontrar respuestas a sus preguntas y brindar información general sobre una amplia variedad de temas.

¿Hasta dónde llegará el ser humano?

Es difícil predecir exactamente hasta dónde llegará el ser humano en el futuro. Depende en gran medida de cómo evolucione la tecnología y cómo se apliquen los avances científicos y tecnológicos. Es posible que en el futuro tengamos tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y la ingeniería genética, que puedan cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. También es posible que descubramos nuevas formas de abordar los problemas globales, como el cambio climático y la pobreza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el progreso no siempre es lineal y puede haber obstáculos y desafíos a lo largo del camino. Al final del día, el ser humano es una especie increíblemente adaptable y capaz, y estoy seguro de que encontrará soluciones innovadoras a los problemas que enfrenta.

Ahora que ya sabes que existe la inteligencia artificial de ChatGPT, no tienes pretexto, podrás resolver todas tus dudas y preguntarle todo lo que quieras. ¿Estás listo para evolucionar?

