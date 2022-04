Celular Android: ¿Qué significa las letras 'CE' de la parte trasera?

¿Qué significa las letras "CE" de la parte trasera del teléfono Android?

Los internautas se han cuestionado que significan las letras “CE” de la parte trasera del celular Android, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber de uno de los detalles que está en la parte trasera del dispositivo móvil y que están grabadas y no se pueden retirar.

Y es que, en el mercado existen varios dispositivos móviles con diseños y cámaras, de igual forma hay otros dispositivos que ya no cuentan con el puerto para los audífonos, pero recientemente los usuarios tienen cierta curiosidad por un detalle del celular.

Anteriormente te compartimos para qué sirve el orificio cercano a la entrada de carga, pues algunos usuarios que desconocían su función quedaron sorprendidos al descubrir que es el micrófono del teléfono, pero ahora han revelado lo que significan las letras "CE".

¿Qué significa las letras "CE" del celular Android?

Celulares

Las letras están grabadas justo al lado del nombre de la marca del celular, pero esconde algo interesante, pues significa “Conformité Européene”, que quiere decir que el dispositivo móvil cumple con las normas de la Unión Europea. Si el móvil tiene las letras, puede alegar o responder frente a casos como explosión de terminales.

Pero si el celular no tiene la certificación de “CE”, la compañía no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa. Por otro lado las letras están separadas corresponde a Conformité Européene pero si están demasiado pegadas significa China Export. Cabe mencionar que el sistema estadounidense no utiliza el marcado CE en ningún otro marcado de conformidad.

¿Qué teléfono Android es mejor?

Samsung Galaxy S22 Ultra

Uno de los mejores teléfonos Android es es el Samsung Galaxy S22 Ultra, tiene una pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED dinámico, 5G. Este celular es para cualquiera que necesite tomar notas con su teléfono y necesite algunas características fuera de lo común.

Así como el OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21, OnePlus 8T, Samsung Galaxy A52 5G, Motorola Moto G Power. Por otra parte, han revelado qué significa las letras "CE" de la parte trasera del celular Android, pues vienen grabadas; las letras "CE" no se pueden retirar.

