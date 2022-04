Carlos Ghosn enfrentaría un juicio justo pero sugiere que arresto es "sospechoso"

Carlos Ghosn dice que enfrentaría un juicio justo en Francia, sugiere que el momento de la orden de arresto es "sospechoso"

Carlos Ghosn ha dicho que recibiría un “juicio justo” en Francia después de que se le emitiera una orden de arresto en el último de una serie de cargos presentados contra el exejecutivo de Nissan caído en desgracia.

Hablando con CNBC el viernes en Beirut, Ghosn dijo que confiaba en que el sistema de justicia francés lo trataría correctamente, incluso si no recibió el mismo trato de los medios y la sociedad en general.

“Creo que sí, puedo tener un juicio justo”, le dijo a Hadley Gamble de CNBC.

El ex ejecutivo automotriz espera recibir un 'juicio justo' en Francia.

“No recibiré un trato justo, pero tendré un juicio justo”, dijo, citando la cobertura aparentemente desproporcionada de los medios de comunicación sobre fiestas lujosas y gastos excesivos durante su mandato como director ejecutivo de automóviles.

Las autoridades francesas emitieron el jueves una orden de arresto internacional para el exejecutivo de Renault-Nissan que se saltó la libertad bajo fianza en Japón y huyó al Líbano en una caja.

La orden se relaciona con una investigación sobre acusaciones de 15 millones de euros (16,2 millones de dólares) en pagos sospechosos entre Renault y un concesionario de automóviles de Omán durante el mandato de Ghosn.

Las acusaciones involucran apropiación indebida de activos de la empresa, corrupción y lavado de dinero.

Otros cuatro, incluidos los actuales propietarios o exdirectores de Suhail Bahwan Automobiles, también recibieron órdenes de arresto.

Es la última de una serie de acusaciones presentadas contra el ex presidente de la industria automotriz, quien fue arrestado por primera vez en Japón en noviembre de 2018 y acusado de múltiples delitos financieros mientras dirigía Nissan. Ghosn niega todos los cargos.

Momento 'sospechoso' según ex ejecutivo de Nissan

Ghosn dijo el viernes que no estaba sorprendido por la orden de arresto y la describió como parte del “proceso natural” para los investigadores franceses.

Sin embargo, dijo que le sorprendió enterarse, no de las autoridades, sino en un periódico.

“Lo que me sorprendió es el hecho de que me enteré al leer en un periódico estadounidense”, dijo, refiriéndose al Wall Street Journal, que dio la noticia el jueves.

Ghosn agregó que el momento de la orden era “sospechoso”, dadas las próximas elecciones presidenciales francesas este domingo.

Tanto el presidente Emmanuel Macron como su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, han adoptado posturas duras sobre la remuneración de los directores ejecutivos antes de la segunda vuelta presidencial del domingo a medida que se intensifica el escrutinio público sobre la remuneración de los principales jefes de Francia.

El gobierno francés también es el mayor accionista de Renault.

Cuando se le preguntó sobre el momento de la orden de arresto, dijo que no podía especular.

"No sé. No puedo especular sobre eso. Francamente, el momento es más que sospechoso. Ya sabes, ¿por qué quieres hacerlo hoy? ¿Por qué hacerlo el viernes? ¿Por qué no puedes hacerlo el lunes, quiero decir? Esto es algo que viene durando desde hace años”, dijo.

Los portavoces del Ministerio de Justicia francés y el gobierno francés no estuvieron disponibles de inmediato cuando CNBC los contactó para hacer comentarios.

No obstante, Ghosn dijo que espera que cualquier audiencia sea independiente, independientemente de quién gane.

“Afortunadamente en Francia, la justicia es de alguna manera independiente del poder político, lo que obviamente no es el caso en Japón”, dijo.

Ghosn ha criticado repetidamente el sistema legal japonés que continúa persiguiéndolo por supuestos delitos financieros menores durante su tiempo al frente de Nissan.

Mientras tanto, los funcionarios japoneses han refutado las afirmaciones de Ghosn, defendiendo el sistema de justicia del país como "justo y abierto".

El Ministerio de Justicia de Japón publicó un artículo de 3000 palabras en 2020 que describe preguntas y respuestas sobre el trato que da a los delincuentes.

Un portavoz del Ministerio de Justicia japonés no estuvo disponible de inmediato cuando CNBC se puso en contacto para hacer comentarios.

El portavoz de Ghosn dijo el viernes que estaría feliz de ser juzgado en Francia para limpiar su nombre. Aún así, la viabilidad de eso sigue en duda.

Ghosn tiene prohibido salir del Líbano porque todavía está sujeto a una solicitud de extradición de Japón.

Aunque es poco probable que se apruebe esa solicitud, su pasaporte está actualmente en manos de las autoridades libanesas.

El titán auto nacido en Brasil se crió en Beirut y es ciudadano de Brasil, Francia y Líbano.

Como ciudadano libanés, está protegido contra la extradición.

