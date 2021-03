El iPhone 12 estrenó los cargadores MagSafe; trae un anillo de imanes que se puede unir con accesorios de alta tecnología implementada por Apple. Aunque el accesorio MagSafe es más importante que el cargador, en La Verdad Noticias te damos algunos consejos sobre como saber si el cargador es o no original.

Existen otras alternativas para cargar el celular, como baterías o soportes que pueden resultar interesantes. Sin embargo, como casi siempre, han comenzado a aparecer falsificaciones del cargador MagSafe de Apple que es difícil identificar.

Muchas falsificaciones se parecen mucho a los dispositivos originales, y el cargador MagSafe es relativamente sencillo de copiar. Por ese motivo, vamos a enseñarte una forma 100% fiable, cómoda y sencilla con la que podrás comprobar si un cargador MagSafe es original de Apple o si se trata de una imitación.

Comprueba que tu cargador MagSafe es original

Apple lanzó el iPhone 12 con interesante tecnología

Hay accesorios MagSafe interesantes que no están fabricados por Apple pero que son 100% fiables y seguros, sin embargo los que se hacen pasar por el original sí que pueden ser más peligrosos. Además, así podrás evitar que te vendan un cargador MagSafe falso haciéndose pasar por uno original.

Aunque pueda parecer que el cargador MagSafe funciona como cualquier otra base de carga inalámbrica, los cargadores MagSafe se comunican con el iPhone usando tecnología NFC cuando los dos están conectados, por eso vemos una animación al conectarlo al iPhone. Esto hace que incluso se puedan actualizar.

Y precisamente por estas tecnologías es como se puede verificar que un cargador MagSafe es original de Apple. Solo debes seguir estos pasos:

Conecta el cargador MagSafe al iPhone.

Entra en Ajustes > General en tu iPhone.

Ahora entra en Información y deslázate hacia abajo.

Justo encima de la sección Principal deberás ver Apple MagSafe Charger.

Al entrar verás información como el modelo y la versión del firmware.

Si no aparece esta sección dentro de los ajustes del iPhone, significa que ese cargador MagSafe no es original de Apple y se trata de una imitación. Por fuera el cargador MagSafe es bastante sencillo de imitar, no hay ningún logo de Apple y es una pieza de aluminio y una zona blanca, pero el interior no engaña.

