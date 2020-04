Carga rápida: Desgasta más rápido las baterías de smartphones, mito o verdad

Es un hecho que las baterías son un elemento esencial en los smartphones, sin embargo el desarrollo de las mismas parece estar estancado en comparación con la tecnología de los dispositivos que las utilizan, a pesar de que ahora tenemos tecnología increíble como lector de huellas ultrasónico y bajo la pantalla o cámaras de más de 100 mp, las baterías son básicamente las mismas desde hace más de 10 años.

La carga rápida diaria desgasta la batería más rápido

Obviamente durante este periodo han existido mejoras, sin embargo la mayoría de ellas se ha enfocado únicamente en la carga de las baterías, mientras que las baterías de otros compuestos como el grafeno, no verán la luz en bastante tiempo, lo que implica que el ion de litio seguirá reinando.

En cuanto a la tecnología de carga rápida, ha tenido un desarrollo impresionante, ya que hace a penas 2 años la carga de 18W era lo más rápido que había, pero ahora podemos optar por una velocidad de 65W y los fabricantes prometen que en breve podremos ver algo más sorprendente, algo que no se puede decir de las baterías.

Carga rápida ¿Un mal necesario?

Algo curioso es que esta tecnología ha generado polémica, y es que se han hecho infinidad de pruebas donde se demuestra que la vida útil de las baterías se ve mermada por este tipo de carga, y a pesar de que es una cuestión importante, no es algo que nos deba dejar si dormir.

Carga rápida una maravilla cuando hay poco tiempo

Es cierto que la tecnología de carga rápida desgasta más las baterías, sin embargo no lo suficiente como para que nos cause problemas mientras conservamos el smartphone, y así lo demostraron ingenieros de la de la Universidad de Purdue, quienes se dieron cuenta que la carga rápida sí desgasta más rápido las baterías a causa de que la carga rápida utiliza electrodos más robustos, por lo que se los electrones acelerados generan más daños, pero no lo suficiente para que sea un problema en la vida útil promedio de los smartphones.

De forma general, la vida útil de una batería que se usa en smartphones es de mil ciclos completos, es decir, un proceso completo de carga de 0 a 100, es decir, si todos los días cargamos la batería por completo, la batería debería durar algo más de 3 años sin ningún problema.

Con estos datos debemos tener en cuenta que a lo largo de los más de 3 años, la batería va a tardar el mismo tiempo en cargar y la retención de carga será similar, ya que el mismo desgaste natural hará que ambos procesos también se vean disminuidos con el paso del tiempo.

La carga rápida ha avanzado, pero las baterías no

Todo esto quiere decir que aunque la batería de los smartphones con carga rápida se desgaste más rápido, el desgaste es gradual, por lo que no sucederá que de un día para otro la batería dure la mitad del tiempo, y si también tomamos en cuenta que la mayoría de los usuarios conserva un smartphone en promedio 2 años, no deberá haber ningún problema.