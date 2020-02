Carcassonne y Ticket To Ride ya se encuentran disponibles en Epic Games Store

La Epic Games Store ha causado sensación al tener dos juegos de los más pedidos en los últimos días y se podrá descargar de manera gratuita, hablamos de Carcassonne y Ticket To Ride. Este último por su parte estuvo a cargo de Days of Wonder, el estudio norteamericano y suena para ser muy entretenido.

Tras la polémica suscitada con Pandemic y el coronavirus de Wuhan, el gigante ha decidido regalar Carcassonne y Ticket to Ride, que estarán disponibles hasta el 13 de febrero a las 17:00. Para conseguirlo ambos videojuegos solo es necesaria una cuenta en la tienda de Epic Games y añadirlo a nuestra biblioteca. Una vez descargado, lo tendremos para siempre.

Lo más esperado del mes de febrero

Por su parte Carcassonne es un juego que se dedica a la construcción de terrenos enormes, prados, carreteras, iglesias o ciudades, cada usuario tendrá un usuario personalizado, pues el videogame básicamente se trata de competir contra otras construcciones de otro jugador, por lo que es necesario meterle creatividad o de lo contrario serás un rival débil.

Carcassonne y Ticket to Ride GRATIS en la tienda de Epic Games apartir de hoy hasta el 13 de Febrero 2020 aprovechen y reclámenlos yo ya los reclame ��https://t.co/DjVZ1SKZFkhttps://t.co/1PXdwQoM1g pic.twitter.com/Zj6H8XPzVn — MRasec (@MRasec_) February 6, 2020

Mientras Ticket To Ride tiene las mismas características que el juego antes mencionado, mientras que en estas construcciones se tendrá que trazar líneas de trenes para conectar distintas ciudades, ganará quien logre poder construir los andenes más rápidos posibles. Así como lo habíamos mencionado con Carcassonne que tendrá que interponerse en el camino del rival con línea de trenes adversas para bloquear su objetivo, para poder dirigirnos a nuestro origen lo más pronto posible.

Carcassonne y Ticket to Ride se pueden canjear GRATIS en Epic Games Store hasta el 13 de Febrero - https://t.co/LwkUCp0I7i pic.twitter.com/zow2KmEKa1 — PC Master Race LATAM (@PCMR_LATAM) February 6, 2020

Carcassonne y Ticket To Ride estarán disponibles de manera gratuita hasta el 13 de febrero cuando podremos descargar Kingdom Come: Deliverance. Usuarios en redes sociales simplemente lo hicieron viral para poder descargarlo en los próximos días.

