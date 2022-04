Características del iPhone 8 Plus

Las características del iPhone 8 Plus fueron dadas a conocer en el 2017 con su lanzamiento.El tamaño de este smartphone de Apple es 158.4 x 78.1 x 7.5 mm y su peso es 202 pulgadas.

Los tres modelos de Apple que salieron al mismo tiempo fueron el iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. La compañía define al primero como la " nueva generación" y al segundo como el "futuro". Según los datos conocidos sobre iPhone 8 Plus, el modelo puede ser difícil de distinguir del 7 Plus.

Si deseas conocer más acerca de este iPhone y su protección contra el agua, a continuación La Verdad Noticias te comparte todas las especificaciones y características del iPhone 8 Plus, así como su comparación con el XR.

Características del iPhone 8 Plus y especificaciones

Estas son todas las características y especificaciones del iPhone 8 Plus, de acuerdo al soporte técnico de Apple:

Dimensiones y peso: 158,8 x 78,1 x 7,5 milímetros, 202 gramos

Pantalla: PS 5,5 pulgadas con True Tone Resolución de 1.920 por 1.080 píxeles a 401 ppp

Procesador: A11 Bionic de 64 bits + coprocesador de movimiento M11

Apple GPU de 6 núcleos

Núcleos: Seis

Memoria: 64/256 GB (no ampliables con microSD)

Versión software: iOS 11

Cámara trasera: Dual 12 + 12 megapíxeles, f/1.8 y f/2.8, OIS, grabación 4K@60fps, flash 4 LED

Cámara frontal: 7 megapíxeles f/2.2, grabación de vídeo 1080p HD

Conectividad: Wifi, Bluetooth 5.0, LTE, NFC

Otros: TouchID, carga rápida, 3D Touch y carga inalámbrica.

¿Qué diferencia hay entre un iPhone 8 y un iPhone 8 Plus?

Comparación iPhone 8 Plus vs iPhone 8

La principal diferencia entre un iPhone 8 y un iPhone 8 Plus es que el modelo Plus tiene dos lentes en su parte trasera, que nos permiten hacer por ejemplo el tan deseado modo retrato. Tiene doble cámara de 12 megapíxeles cada una con apertura de f/1.8 y f/2.8 mientras que en el iPhone 8 encontramos solo una lente de 12 megapíxeles con apertura f/1.8.17.

Los iPhones 8 y 8 Plus son los primeros smartphones en incluir la denominada pantalla True Tone que estrenó el iPad Pro de 9,7 pulgadas. Tecnología que comparte nomenclatura con la usada en el flash, dado que se hace referencia a la búsqueda de obtener un color natural, y que en el caso de la pantalla modifica la calibración de color para ajustar automáticamente color, temperatura e intensidad de la misma según el ambiente. Compara ambas opciones en el cuadro de descripciones.

¿Qué iPhone es mejor el 8 Plus o el XR?

La principal ventaja que presenta el iPhone XR frente al iPhone 8 Plus es la alta autonomía de su batería, de 2942 mAh de capacidad. Es decir, un 9.98% más que la de su rival. Además, la velocidad de su procesador de 2 x 2.5GHz & 4 x 1.6GHz no tiene rival. En comparación con la del IPhone 8 Plus, es un 6.15% más veloz.

Sin embargo, gracias a todas las características del iPhone 8 Plus, es mejor que el XR. No sólo te ofrece la mejor cámara, sino también la carga inalámbrica y una gran variedad de prestaciones multimedia. Si bien es cierto que el iPhone XR tiene una mayor capacidad de batería, el iPhone 8 Plus ofrece más prestaciones.

