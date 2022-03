Características del iPhone modelo 7 plus

Las principales características del iPhone 7 Plus es que tiene un procesador: Apple A10 Fusión de cuatro núcleos a 2.34 GHz. Pantalla: LED-backlit IPS LCD de 5.5 pulgadas y con 1080 x 1920 píxeles de resolución.

Cámara trasera: dual de 12 MP, autofoco, zoom, flash; cámara frontal de 7 MP. Memoria Interna: dependiendo del modelo puede venir con 32, 128, o 256 GB. Memoria RAM: 3GB. Conectividad: 3G y 4G, NFC, Bluetooth y A-GPS, entre otros.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos las características del iPhone 11, en esta ocasión te traemos la reseña de todas las funcionalidades del modelo 7 plus.

¿El iPhone 7 plus es resistente al agua?

iPhone 7 plus resistente al agua

El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus son resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y ambos modelos han obtenido la calificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos).

La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta el manual del usuario antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos.

Características del iPhone 7 plus - batería

De acuerdo con el soporte técnico de Apple del iPhone 7 plus, la batería puede durar hasta 1 hora más de autonomía que en el iPhone 6s Plus. Estos son los detalles:

Tiempo en conversación (modo inalámbrico): Hasta 21 horas con 3G

Tiempo en reposo: Hasta 16 días

Navegación por Internet: Hasta 13 horas con 3G, hasta 13 horas con 4G LTE y hasta 15 horas con Wi‑Fi

Reproducción de vídeo (modo inalámbrico): Hasta 14 horas

Reproducción de audio (modo inalámbrico): Hasta 60 horas

Batería recargable integrada de iones de litio

Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente

¿Qué gama es el iPhone 7 Plus?

Gama del iPhone 7 Plus

Entre las características del iPhone 7 plus es que es un teléfono inteligente de gama alta diseñado por Apple Inc. Fue presentado el 8 de septiembre de 2016 como sucesor del IPhone 6S Plus, durante el evento Keynote realizado en San Francisco (California, EE.UU.).

