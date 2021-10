Capitán Kirk le agradece a Jeff Bezos por la experiencia de “volver” al espacio

Jeff Bezos ha logrado cumplir el sueño del actor de Hollywood, William Shatner, mejor conocido como “Capitán Kirk” de “Star Trek”. El artista de 90 años, por primera vez viajó al espacio este miércoles 13 de octubre, a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin.

Aunque Shatner solamente estuvo unos minutos fuera de la Tierra, se convirtió en la persona de mayor de edad que ha hecho un viaje espacial. Por lo cual, el actor le dedicó unas emotivas palabras a Bezos: “Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le dijo Shatner al salir de la cápsula. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo”, agregó.

Como informamos en La Verdad Noticias, William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek visitó el espacio exterior junto con tres compañeros de viaje se precipitaron a una altitud de 107 kilómetros (66,5 millas) sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada.

Capitán Kirk muy agradecido con Jeff Bezos

Shatner y Bezos se encontraron cuando el actor aterrizó, y agradeció al hombre más rico del mundo por ayudarlo a cumplir su sueño/Foto: Twitter

Aunque el viaje en el espacio solamente duró 10 minutos, el “Capitán Kirk” relató cómo fue “volver” al espacio, asegurando que pasar del cielo azul a la absoluta negrura del espacio fue una experiencia conmovedora.

“En un instante te vas, eh, eso es la muerte. Eso es lo que vi”, declaró la estrella de “Star Trek”. El vuelo incluyó unos tres minutos de ingravidez y una vista de la curvatura de la Tierra. Ya que Bezos es un gran fanático de “Viaje a las estrellas”, decidió que el viaje de Shatner sería completamente gratuito para el artista.

Aunque Blue Origin retrasó su vuelo espacial para llevar a William Shatner, finalmente el actor logró ver lo que muy pocas personas han experimentando: “Todo el mundo en el mundo necesita hacer esto. Todos en el mundo necesitan ver“, dijo.

“Ver el color azul pasar rápidamente y ahora estás mirando hacia la oscuridad, esa es la cuestión. La cubierta azul, esta funda, esta manta, este edredón azul que tenemos alrededor, decimos: ‘Oh, eso es cielo azul’. Y luego, de repente, lo atraviesas todo y estás mirando hacia la oscuridad, hacia la fealdad negra“, declaró.

Blue Origin de Jeff Bezos planean más traslados al espacio “turísticos”

Los viajes sólo para visitar el espacio exterior podrían ser mas frecuentes/Foto: El Financiero

Blue Origin dijo que Shatner y el resto de la tripulación cumplieron con todos los requisitos médicos y físicos, incluida la capacidad de subir y bajar varios tramos de escaleras en la torre de lanzamiento.

Cabe destacar que los pasajeros están sujetos a casi 6 G, o seis veces la fuerza de la gravedad de la Tierra, cuando la cápsula regresa a la Tierra. Además, la compañía espacial de Jeff Bezos ha informado que el turismo espacial va a continuar. Para este 2021 aún tiene planeado un vuelo de pasajeros más y varios otros en 2022.

