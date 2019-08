Capcom está desarrollando un nuevo juego de 'Resident Evil'

Luego de un par de meses de muchas especulaciones, al fin Capcom hizo la confirmación de que el próximo 9 de septiembre hará la presentación de Project Resistance, un juego que se presume está vinculado con la saga Resident Evil. La empresa japonesa promete que publicará un teaser tráiler durante la fecha indicada, que de manera curiosa se aproxima a la celebración del Tokyo Game Show 2019.

Después del anuncio, varios curiosos hallaron que YouTube ya guarda varias imágenes del avance. En ellas se puede observar a cuatro personajes con armas, no obstante, no se expone a ningún zombi. La lluvia de rumores no tardó mucho tiempo en crearse, ¿se acerca un videojuego multijugador de Resident Evil con cooperativo para cuatro jugadores?

Bigger images from the Project Resistance teaser trailer pic.twitter.com/cOwjDepapv — Nibel (@Nibellion) 29 de agosto de 2019

Capcom solamente anticipó que Project Resistance se encontrará disponible en las plataformas Xbox One, PlayStation y PC, esta última a través de Steam. Por el momento no hay ninguna mención a Stadia, la plataforma de videojuegos en streaming de Google. Si bien distintas editoras han expuesto su apoyo al nuevo servicio, parece que la compañía son sede en Osaka prefiere hacer esperar su participación.

La última vez que el estudio sacó un juego de la franquicia fue el remake de Resident Evil 2, el cual tuvo una recepción impecable por parte de la crítica y los jugadores. De hecho, es de las mejores propuestas que han llegado este año. Una de las claves de su éxito resultó el apartado visual, conseguido gracias a la última versión de su motor gráfico. ¿Será que lo usen en Project Resistance? El 9 de septiembre se acabarán las dudas.

Pokémon Masters ya está disponible en iOS y Android

Pokémon Masters era uno de los juegos más esperados para el smartphone, y ahora por fin y luego de tráilers y pistas acerca del juego, por fin se encuentra disponible para su descarga. El juego estaba en pre-registro para todos aquellos que deseaban ser los primeros en probarlo, pero ya está listo para todo el mundo. Hablamos de una nueva incursión de franquicia en el celular que quiere repetir el éxito de Pokémon Go pero con un mayor enfoque al jugador tradicional de Pokémon, es decir, combates y exploración.

Cabe mencionar que el título, como se anticipó, trae de regreso a algunos de los entrenadores Pokémon más famosos de todos los tiempos, como Brock o Misty, muy reconocidos además por la serie y el filme de la saga. También el juego se centra en el combate 3v3 entre el jugador y la IA, a lado de otros entrenadores de la lista master. Este nuevo juego se desenvuelve en una isla nueva para la franquicia en la que se está llevando a cabo la Pokémon Masters League, y en la que debemos ir escalando según se vayan conquistando combates.

