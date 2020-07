¿Cansado de Animal Crossing? Prueba Ooblets

¿Te estresa Animal Crossing? En el simulador de cultivo de azúcar Ooblets, independientemente de la cantidad de dulces que cultivaste o los pastelitos que comiste, al final de cada día, presionas un botón que dice "LO HICE BIEN".

Lanzado en acceso anticipado para PC y Xbox el 15 de julio, Ooblets es un juego sin fricciones. Es gentil. No te castiga por elegir muy pocos champiñones o perder el tiempo para restaurar el suministro de calcomanías de la ciudad. El mundo de Ooblets es bienvenido, donde el jugador es libre de cultivar, acumular pequeñas criaturas de Ooblet, realizar misiones tontas y beber jugo de frijol. Es como una caminata larga y serpenteante donde puedes pausar y recoger flores. Ambicioso o indiferente, el ramo con el que terminas siempre será bonito.

En Ooblets, tu personaje (a quien puedes personalizar) deja atrás su vida en una aventura en barco. Aterrizan en Badgetown, un par de calles con tiendas de colores pastel y extravagantes personajes no jugables. El alcalde, un sobrecargo gomoso llamado Tintsle, te informa que eres libre de arreglar una cabaña, cultivar en tu propiedad y recoger algunas copas. Las criaturas parecidas a Pokémon varían en concepto desde "escarabajo gruñón" hasta "pequeño yeti" y "hongo de patas largas". Se arrastran detrás de tu personaje y luchan, también, en batallas de baile. Cuando ganas una batalla de baile, el Ooblet que has derrotado tira una semilla, que puedes plantar en tu granja para cultivar más de ese mismo Ooblet.

Las batallas de baile de Ooblets son decididamente fáciles, al menos en las primeras horas de juego. Si eres fanático del constructor de mazos Slay the Spire, este no tocará la fibra competitiva. Son simples batallas basadas en cartas para llegar primero a 20 puntos. Ooblets se agolpa para mirar y animar a su mascota o equipo de mascotas que se acuestan sobre mermeladas respaldadas por bajos. El desafío relativamente bajo de las batallas sería un fastidio enorme, excepto que, en cierto modo, se ajusta a la actitud relajada del juego.

Puedes poner todo el esfuerzo que quieras para optimizar tu juego de baile y batalla, o simplemente puedes verlos como un medio para obtener semillas.

Mismo sistema de Animal Crossing

Ooblets toma sistemas reconocibles de Animal Crossing, Stardew Valley y Pokémon, pero elimina la tensión y el estrés. Gana dinero (gominolas), planta semillas, recoge cosechas. Coloca los pisos, elimina los escombros, actualiza tu espacio. Eventualmente, Ooblets puede cultivar en tu nombre mientras completas misiones de búsqueda y chateas con gente de la ciudad o "colgando del mar" (pescado) en el muelle. Todo el tiempo, tiene un medidor de resistencia que se agota a medida que realiza actividades y se actualiza cuando come pastelitos u otra comida.

Granja en Ooblets.

Sin el mapache obsesionado con la deuda de Animal Crossing, Tom Nook, Ooblets no inspira la sensación común de no ser lo suficientemente bueno en este género. Es relajante, pero no por ningún sentimiento de logro que proviene de contemplar tu reino digital; en su lugar, se trata principalmente de transitar por el enfoque kawaii y disfrutar de las ingeniosas frases ingeniosas de los NPC.

Debido a que el juego está en acceso anticipado sin una fecha de lanzamiento completa, todavía no se siente completo. Si bien la escritura es de primera categoría, a menudo es muy gracioso, Ooblets podría usar un poco más de cosas para hacer entre sus actividades principales. Sin embargo, no es un gran problema si solo estás buscando pasar un poco de tiempo en un mundo lleno de dulces, con lindas criaturas con nombres raros (¿Sorbetes? ¿Nurnies?).