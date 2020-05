Call of Duty y Star Wars llegarán gratis para los usuarios de PS Plus en junio

Este jueves se dieron a conocer los videojuegos que llegarán de forma gratuita para los suscriptores del servicio PlayStation Plus y son dos grandes juegos de disparos, en donde los elegidos fueron Call of Duty y Star Wars, ambas sagas son de las mejores y con mayor demanda en el mundo de los gamers es por eso que quieren consentir a sus seguidores.

Por una parte llega Call of Duty: WWII, la entrega de 2017 que devolvió la icónica franquicia a sus raíces en medio de la segunda guerra mundial. Este juego ha sido destacado por su interesante campaña en solitario con una historia que te transporta casi un siglo al pasado, ahora este videojuegos es uno de los más jugados.

Call of Duty y Star Wars gratis

Otras de las firmas que serán de regalo es Star Wars Battlefront II, el regreso a los clásicos juegos de PS2 totalmente renovados con una robusta campaña en solitario y muy entretenidas partidas multijugador que te ponen en la piel de un combatiente en medio de las más icónicas escenas de toda la Guerra de las Galaxias, una de las sagas más descargadas de los últimos tiempos.

Podemos asegurar que estos dos juegos estarán disponibles a partir del próximo 2 de junio para su descarga en PlayStation 4 si cuentas con PlayStation Plus. Recordemos que hace unos días se presentó oficialmente la nueva versión del motor gráfico Unreal Engine desarrollado por Epic Games, los mismos a cargo del popular juego Fortnite.

Nos referimos a Unreal Engine 5, el cual promete llevar el “foto-realismo a la par con las películas CG y la vida real”, según sus propios creadores. Para ofrecer un primer vistazo a las bondades del motor gráfico, se dio a conocer una demo técnica llamada Lumen in the Land of Nanite corriendo en el hardware de la Playstation 5, consola que será lanzada a fines de este año.