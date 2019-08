'Call of Duty' tendrá un battle royale para competir con 'PUBG' y 'Fornite'

Desde que se llevó a cabo su presentación en mayo, Call of Duty: Modern Warfare ha provocado una gran expectación entre los amantes de la popular franquicia. Sin embargo, Infinity Ward continúa sin confirmar si la nueva entrega tendrá un battle royale, modalidad que ha conquistado la industria de los videojuegos en los últimos dos años. Un reciente reporte adelanta que la propuesta competitiva si se encontrará disponible, pero no de la forma en que muchos esperaban.

TheLongSensation, un youtuber que anteriormente ha filtrado información confiable sobre la saga Call of Duty, informó en su perfil de Twitter que Activision va a lanzar un nuevo battle royale en los primeros meses de 2020. No obstante, sería un juego completamente independiente que no será parte de la faceta multijugador de Modern Warfare. Además, según añade, se adueñará del modelo de negocio free to play para plantar cara a los títulos más populares del género: Fornite, Apex Legends e incluso PUBG. El desarrollo sería responsabilidad de Infinity Ward y Raven Software.

De llevarse a cabo, va a ser un movimiento muy inteligente por parte de Activision, editora que ya contó con una experiencia negativa con el género en 2018. Y es que Call of Duty: Black Ops 4 integró un battle royale -Blackout- que no logró el éxito esperado. ¿Cuáles fueron los motivos de este fracaso? Incorporar esta modalidad en un título que se renueva anualmente no fue una oferta atractiva. Los jugadores no deseaban hacer un gasto por una propuesta que no conservará su progreso el próximo año.

Separar el battle royale de la entrega principal les hacía posible, además de conservar el progreso de los jugadores permanentemente, gestionar las actualizaciones y lanzamientos de contenido de forma individual. Si la información es verdadera, lo más seguro es que están aprovechando el nuevo motor gráfico desarrollado por Infinity Ward, mismo que tiene el soporte de más de 100 jugadores en una partida. Claramente la herramienta técnica se estrenará con Modern Warfare.

El reboot del FPS va a estar más allá de los modos tradicionales de la franquicia, pues por primera ocasión van a introducir Ground War, el cual hará posible que al menos 64 jugadores se enfrenten en un combate a gran escala. Los usuarios van a disponer de automóviles y mapas de grandes dimensiones. Evidentemente es la respuesta de Activision a Battlefield, saga reconocida por su multijugador masivo en escenarios de enorme tamaño. Modern Warfare se encontrará disponible el 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC.