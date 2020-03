Call of Duty: Warzone; nueva modalidad ‘Solo’, el Battle Royale definitivo

La nueva modalidad de partidas ‘Solo’ en Call of Duty: Warzone ofrece a los gamers una opción para pulir sus habilidades, y es que hay muchos que prefieren no tener equipo y tener todo el mérito de conseguir los objetivos de Verdansk, además de que el desafío es mucho mayor no sólo porque el peso de la partida recae sobre un jugador, sino por la cantidad de contendientes a los que habrá que enfrentarse.

La modalidad Solo en Call of Duty: Warzone te lleva a lanzarte y aterrizar en Verdansk sin nada más que tu arma, bajo las reglas del Battle Royale, lo que significa que el único escuadrón es tu arma y tus únicos aliados son tus balas, todos contra todos y el sobreviviente es el ganador.

Debes tener en cuenta que para tener éxito en la modalidad ‘Solo’ es necesario recolectar armamento y sobretodo los contratos, porque luchar contra 149 competidores más será muy complicado sin recursos, y como las reglas del Battle Royale indican, la muerte te deja fuera de la contienda, por lo que es necesario estar muy alerta del entorno.

El ejército de un hombre ganará

Ya que no hay aliados ni compañeros, en el modo 'Solo' de COD: Warzone, es importante cuidar tu integridad, y es algo que debes comenzar a hacer en cuento te lanzas del avión, desde donde podrás observar cuántos jugadores ya se encuentran en el terreno o en descenso hacia él; dependerá de tu estrategia si sigues sus rastros desde el principio o bien, primero buscas un poco de armamento y recursos para después ir a cazar.

El mapa táctico y la brújula serán tus herramientas más preciadas en el modo 'Solo', aunque también podrás utilizar un dron de reconocimiento, sensores de proximidad y más artefactos que tienen sus ventajas y desventajas, mismos que pueden ser adquiridos desde las estaciones de suministros.

En las estaciones de suministros de COD: Warzone en modalidad 'Solo' es posible encontrar también los kits de auto reanimación, aunque también se pueden encontrar en Verdansk, o que significa que hay que ser muy meticulosos después de vencer a cualquier adversario, ya que podría parecer que murieron, pero con la ayuda del kit de auto reanimación volverán y es posible que la venganza se su mayor motivación.

Por todo esto es que el modo ‘Solo’ puede ser la mejor forma de entrenar, y es que todo COD: Warzone está en una modalidad donde no hay respaldo, sólo estrategia y mucha observación; haciendo uso de las armas, dispositivos, ventajas y conocimiento del mapa podrás dominarlos en poco tiempo, lo que te permitirá mejorar tu nivel de juego e incluso será bastante útil en las partidas en equipo.