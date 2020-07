Call of Duty Warzone: ¿Cómo afectará a las ventas de ‘Black Ops: Cold War’?

Activision ha comenzado a lanzar los primeros adelantos del nuevo Call of Duty, que presuntamente recibirá el nombre de Black Ops: Cold War, con algunas listas extrañas en la tienda de Xbox que podrían ser un ARG o un accidente, aunque por el momento nada es seguro.

La pandemia del nuevo coronavirus no permitió la realización del tan esperado evento E3, en el que muy probablemente se nos revelarían detalles sobre el nuevo Call of Duty, sin embargo también es verdad que las cosas no han sido sencillas para esta nueva edición de Black Ops.

¿Warzone perjudicará a Cold War?

Todo comenzó luego de que el juego original de Sledgehammer fue desechado y en su lugar fueron asignados para ayudar a Treyarch en el desarrollo de un juego un año antes. Esto viene a reforzar el el punto de que pese a ser una franquicia con un ciclo de tres años, COD solo tiene dos sub franquicias exitosas: Modern Warfare y Black Ops.

Sin embargo, ahora hay una nueva llave en proceso, Call of Duty: Warzone, que ha sido un gran éxito por derecho propio y sin embargo Activision titubeó mucho tiempo para lanzar una batalla real gratuita, concretamente debido al modo en que esto podría impactar el lanzamiento anual de otoño.

Ahora que hemos llegado a esta situación, una duda razonable es si Warzone ayudará o perjudicará a Black Ops: Cold War en este otoño.

Ciertamente, Warzone, ahora esencialmente un elemento permanente en Call of Duty, que no se eliminará gradualmente como Blackout, se puede usar para promover Black Ops. Ya hemos visto algunas muestras en Warzone que parecen apuntar a mensajes telefónicos rusos similares a la Guerra Fría y códigos nucleares y posiblemente submarinos ocultos. Entonces, es marketing gratuito en forma de un juego completo.

Aclaración:

Black ops CIA no es el nombre del juego, CIA significa Closed Internal Alpha.

Parece ser que el nombre sigue siendo Call of Duty: Black Ops, no se ve nada de Cold War.https://t.co/OFJiOQwLrK — Call of Duty Info (@InfoCoDEsp_) July 17, 2020

Se espera que esta promoción cruzada vaya mucho más allá. La implicación es que Warzone continuará existiendo junto con cualquier cosa nueva que salga de Call of Duty, y este es el problema obvio: si Warzone es el juego que la mayoría de los jugadores de Call of Duty quienes jugar por encima del lanzamiento de otoño, ¿podrían las ventas verse afectadas?