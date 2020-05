Call of Duty: WWII se podrá descargar gratis en PlayStation Plus para junio

Activision mantiene una gran relación con Sony en la generación actual, teniendo exclusivas temporales de juegos como Call of Duty y Destiny (cuando aún era propiedad de ellos). Ahora PlayStation ya anunció uno de los juegos gratuitos para los usuarios de PS Plus en junio y resultan grandiosas noticias.

Call of Duty: WWII es el primero juego de los dos que regala mensualmente PlayStation, el detalle es que no vamos a tener que esperar hasta junio para jugarlo. A partir de hoy 26 de mayo ya se encontrará disponible para descargar en la PSN y podrás disfrutarlo si todavía te encuentras en cuarentena, esta es una buena oportunidad de estar inmerso de nuevo en los juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial.

Miembros de PS Plus: Call of Duty: WWII hará parte de la lista de juegos mensuales para junio, y estará disponible para descargar desde el 26 de mayo. Compartiremos más detalles de nuestra lista mensual esta semana. ¡Disfruten! pic.twitter.com/MSTdZ9Pofl — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 25, 2020

¿Cómo será el nuevo Call of Duty: WWII?

Cabe mencionar que Call of Duty: WWII estableció el regreso de la franquicia al mencionado conflicto. Fueron muchos años de manejar la guerra moderna e incluso varias ambientaciones futuristas. No obstante, luego del éxito de Battlefield 1, Activision tomó la decisión de que era tiempo de retomar las batallas del siglo pasado. Si bien no es el mejor first person shooter que vas a experimentar, eso es evidente, pero la campaña cuenta con algunos momentos bastante entretenidos.

Este famoso Call of Duty: WWII es un título que llegó a finales de 2017, diseñado por Sledgehammer Games, donde tomaron la decisión de dar un cambio total con lo que ofrecía la franquicia en los más recientes años, inclinándose por un estilo clásico.

En el modo campaña vamos a tener que usar botiquines para recuperar nuestra salud, teniendo un ritmo mucho más lento, con nuestros compañeros como elemento fundamental. Hablando de críticas el juego consiguió 80 puntos de 100 en Metacritic.

El contexto del videojuego se ubica entre 1944 y 1945, en un enfrentamiento entre el armamento francés y belga. Todas las armas van a estar ambientadas en esa época cambiando la forma de jugar en comparación a los títulos anteriores.