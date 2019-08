‘Call of Duty: Modern Warfare’ dejará jugar con teclado y ratón en consolas

El director de diseño de Infinity Ward, Joe Cecot, aseguró a PlayStation Blog que Call of Duty: Modern Warfare dejará jugar a los usuarios con teclado y ratón en su versión de consolas. Hablamos de un movimiento inédito para la millonaria franquicia de Activision. No obstante, esta propuesta también va a crear algunas modificaciones en la forma en que trabaja el emparejamiento del modo multijugador.

Para ser más concisos, el matchmaking de Modern Warfare estará enfocado en tu periférico. Lo que significa que si lo estás disfrutando con teclado y ratón, sólo vas a poder enfrentarte a quienes utilizan los mismos dispositivos; lo mismo pasará con los mandos tradicionales. El estudio busca que los usuarios compitan en igualdad de condiciones, una estrategia que ya la hemos observado en juegos como Fortnite.

Evidentemente, los usuarios no van a poder cambiar de periférico mientras estén en una partida. Para cambiarlo va a ser necesario esperar a que acabe la misma y empezar un nuevo emparejamiento. Anteriormente se dio a conocer que el juego contará con soporte para cross play, por lo que los jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PC van a poder competir entre ellos. El soporte para teclado y ratón en consolas dejará explotar esta novedad.

Call of Duty: Modern Warfare ya expuso su multijugador la semana pasada. Si bien conservarán los enfrentamientos 6 vs 6, por primera ocasión observaremos opciones de 20 vs 20 e incluso 2 vs 2. Este último se le llama Gunfight. Se prevé, además, un modo con más de 100 jugadores, pero por el momento no se ha dado a conocer más detalles. Todo señala que no va a ser un battle royale.

No hay duda de que el nombre cuenta con el potencia de crear un nuevo camino para la millonaria franquicia, que en sus últimas entregas se ha quedado en la monotonía. Veteranos de Infinity Ward, quienes colaboraron en los primeros títulos de la saga, volvieron al estudio para adoptar la responsabilidad del proyecto. El título de acción en primera persona se encontrará disponible el próximo 25 de octubre.