Call of Duty Mobile o Free Fire ¿Cuál tiene los mejores gráficos en celulares?

Como todo buen gamer o por lo menos amante de los videojuegos en la versión mobile, seguro has escuchado de Free Fire y Call of Duty Mobile, ambos son los juegos del momento en el mercado por lo que la cuestión es ¿cuál es el que vale más la pena disfrutar?.

En La Verdad Noticias analizaremos tanto a el videojuego de Call of Duty Mobile así como también a Free Fire.

Para comenzar tenemos a Free Fire, el cual es sin duda el videojuego más popular, pero Call of Duty Mobile no tiene nada que envidiar y no se queda atrás en el mercado de los Battle Royale para móviles.

Ambos están diseñados para funcionar en los celulares de gama media y hasta baja según las exigencias gráficas, ¿pero qué hay de los celulares de gama alta? Veamos cuál es el que tiene mejores gráficos para dispositivos Android.

Comparando graficos de Call of Duty Mobile y Free Fire.

Gráficos en Call of Duty

Cuando se trata de imágenes y la capacidad del FPS, Call of Duty (COD) Mobile brinda a sus jugadores una experiencia de juego fluida y es que solo se necesita seleccionar la opción “Max” en la configuración de calidad de gráficos y tendrás lo mejor ante tus ojos.

COD Mobile generalmente se ejecuta a una velocidad rápida de 60 FPS o 90 FPS sin retraso en los dispositivos de gama alta. Sin embargo, a medida que el sistema se calienta, la velocidad de fotogramas disminuye a 40-50 FPS.

Gráficos en Free Fire

En cuanto a Free Fire este juego ofrece a sus jugadores opciones gráficas como Suave, Estándar y Ultra. Además, hay más opciones como Brillo, FPS alto, RES alta y Sombra.

Con el soporte Ultra, un jugador puede elegir la opción más poderosa disponible y jugar a velocidades como 60 FPS. Cuando el sistema se calienta, la velocidad de fotogramas normalmente cae a 30 y 40 FPS.

En general podemos decir que ambos, Free Fire y COD Mobile funcionan sin problemas en teléfonos inteligentes de alta gama, dando una experiencia de juego casi sin demoras. Pero que al comparar ambos juegos cuadro por cuadro, COD Mobile tiene gráficos superiores y más avanzados que Free Fire.

Y es que Call of Duty es más resistente y natural, mientras que Free Fire parece más caricaturesco. Además, en comparación con los fotogramas del juego de Free Fire, COD Mobile tiene texturas increíblemente vívidas, suaves y nítidas.

