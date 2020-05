Call of Duty: Mobile inicia su sexta temporada en celulares

Esta noticia le va caer de manera sorprendente a todos los seguidores de 'Call of Duty: Mobile’, ya que su desarrallador Activision anunció que ya se encuentra disponible ‘Once Upon a Time in Rust’, la sexta temporada extras gratuitos para que lo disfrutes para esta cuaretena desde casa.

Y es que como se sabe este videojuego es uno de los títulos con mayor éxito desde que salió en el mundo de los móviles y celulares el año pasado es sin duda Call of Duty: Mobile. Y una parte esencial de este éxito es todo el contenido que ha sido lanzando por parte de la desarrolladora para el juego, además que cada vez se vuelve mas innovador por las misiones y armas que posee.

Call of Duty y su sexta temporada

Call of Duty para dispositivos móviles

Y siguiendo esta política, Activision anunció que ya se encuentra disponible ‘Once Upon a Time in Rust’, la sexta temporada la cual llega con grandes novedades que aquí te contamos. La nueva actualización estará basada en el viejo y lejanos oeste, y gracias al ‘pase de batalla’ podemos encontrar lo siguientes ítems, aquí te decimos una de las funciones más importantes:

Pase de Batalla de Once Upon a Time in Rust

Personajes de Cowboy Ghost y Seraph Desperada.

Nuevas armas, incluyendo el Outlaw Sniper Rifle y Wild West MSMC

Nueva habilidad de Operador en el Pase de Batalla gratuito – Annihilator (de Black Ops 4)

Tres nuevos modos de juego multijugador confirmados para hoy

Kill Confirmed

Capture the Flag

1v1 Duel

Dos nuevos mapas multijugador: Rust y Saloon

Nuevos eventos, incluyendo Gold Rush y Rust the Dust

Nuevos ítems ya disponibles en la tienda del juego

Varias actualizaciones a la interfaz, balance de armas, y optimizaciones al juego.

Adicionalmente, los Eventos se dividirán en tres categorías: Destacados, De Temporada, y Diarios. Además habrá un calendario mensual que te dejará recoger recompensas cada 24 horas, similar al sistema implementado por juegos como Legends of Runeterra. El primer set de recompensas serán skins de armas que también tendrán que ver con la estética del lejano oeste. Estas deberán ser recogidas entrando al juego una vez por día.