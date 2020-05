Call of Duty Mobile anuncia el nuevo contenido para T6

Call of Duty Mobile ha sido uno de los juegos con mayor demanda de la industria, el cual se encuentra disponible para iOS y Android y que ha sido descargado más de 100 millones de veces durante su semana de lanzamiento. Sin embargo, su desarrolladora TiMi Studios y la distribuidora Activision no se durmieron en los laureles, y siguen sacando contenido nuevo para el juego ahora para esta temporada 6.

Cabe recordar, que Call of Duty Mobile lanzó su nueva temporada, llamada Once Upon a Time in Rust. Lo primero que llamó la atención sobre su nombre a los conocidos de la saga bélica es la inclusión de Rust al juego. Este se trata de quizás el mapa más querido en Call of Duty: Modern Warfare. No solo llegó al juego, sino que con él trajo montones de nuevos ítems cosméticos y desafíos tematizados según peliculas western.

Call of Duty Mobile con nuevo contenido

Se ampliará el mapa del Battle Royale de Call of Duty Mobile dentro de las siguientes actualizaciones. pic.twitter.com/l2wLredIN1 — AndroNews (@Andronews_net) May 6, 2020

En esta ocasión, los responsables de Call of Duty Mobile lanzaron un “roadmap” detallando lo nuevo que llegará a través de la Temporada 6 al juego. En primer lugar, además del mapa Rust avisaron que llegará el modo Capture the Flag. Sin embargo, este tendrá un giro tipo Lejano Oeste: en lugar de tener que capturar una bandera, los jugadores de ambos equipos se pelean por la posesión de un cofre lleno de oro.

De esta manera la empresa desarrolladora de videojuegos explica que a partir de mitad de mayo habrán nuevos desafíos exclusivos para la Temporada, si bien Activision mantiene las cartas al pecho y no ha revelado aún de qué se tratarán. El 14 de mayo también se hará disponible una nueva SMG, llamada Cordite. Finalmente, anunciaron que cada jueves se podrán entrar a partidas especiales que nos acercan a la clasificación a un torneo de Call of Duty Mobile con más de U$S1 millón en premios.

Call of Duty Mobile es un videojuego que funciona bajo el modelo free-to-play, por lo que es posible descargarlo completamente gratis. Activision y Tencent se valen de modos de juego por tiempo limitado con el fin de mantener fresco el producto. De este modo, el clásico modo zombis fue eliminado, aunque en este caso reconocieron que no habían alcanzado las cotas de calidad esperadas.