Call of Duty, Free Fire o PUBG, ¿Cuál es el mejor juego para celulares?

Los videojuegos siempre se han considerado como una de las formas de entretenimiento más populares en los últimos años, ya que ahora no es necesario adquirir una costosa consola para poder jugar, sino que puedes hacerlo incluso desde tu celular sin ningún problema y sin gastar grandes cantidades para divertirte.

Gracias al avance de la tecnología, muchos juegos realmente increíbles han lanzado sus versiones para dispositivos móviles como celulares o tablets, los cuales han conseguido millones de jugadores alrededor del mundo y se han popularizado en personas de todas las edades, especialmente juegos como Call of duty, Free Fire y PUBG.

Estos videojuegos antes mencionados se han convertido en los más populares y exitosos en plataformas móviles, aunque también han generado cierta rivalidad entre sus jugadores, por lo que si juegas alguno o estás pensando descargarlo, te hablaremos de ellos para que puedas decidir cuál es el mejor para ti.

Los mejores juegos para celulares del momento

Los juegos para celular se popularizaron más durante la cuarentena

En esta nota de La Verdad Noticias te hablaremos de los mejores videojuegos del momento en versiones móviles, donde te explicaremos de qué tratan, cuáles son sus mejores características y la comparación que existe entre ellos, así como el éxito que tienen entre los gamers.

Debido a la pandemia generada por el COVID-19, incluso personas que no son fans de los videojuegos o nunca habían jugado alguno han caído en la tentación y actualmente son fanáticos de títulos que se presentan de grandes franquicias, los cuales agrandaron su comunidad gracias a su interfaz para celulares.

Como te mencionamos al principio de la nota, te hablaremos principalmente de Call of Duty, Free Fire y PUBG, pero también te presentaremos otros juegos si tu estilo no es el que presentan estos títulos y buscas otra forma de entretenimiento que no sea de estilo militar o shooter, para que también conozcas otros famosos juegos.

Call of duty mobile: Uno de los juegos más populares

La llegada de la franquicia a celulares fue todo un éxito

El 1 de octubre de 2019 llegó a las plataformas móviles Call of duty: Mobile, la versión para celulares y tablets de la exitosa franquicia de videojuegos con el mismo nombre, la cual se ha convertido en una de las más exitosas en consolas como Xbox y PlayStation desde el año 2003 cuando su primer título salió a la venta.

Esta versión de Call of duty fue lanzada de forma gratuita, e incluye a todos los personajes de la famosa saga, los cuales puedes escoger para realizar distintos tipos de misiones, las cuales vienen con la posibilidad de jugar en solitario, contra otros jugadores e incluso en equipos con amigos.

A pesar que es uno de los más recientes, se ha consolidado como uno de los más exitosos, ya que millones de fans del videojuego que no tienen la posibilidad de comprar los títulos para consolas, pueden experimentar toda la emoción que ofrece CODM desde sus celulares, tablets e incluso desde sus computadoras, ya que también tiene una modalidad para PC.

CODM y su llegada a versión móvil

CODM es de los favoritos de los gamers en móvil

Esta versión del videojuego fue creada en colaboración con la compañía Activision, responsable de otros famosos títulos, por lo que se garantizó que la calidad y experiencia que tendrían los usuarios sería totalmente satisfactoria, promesa que han cumplido a casi dos años de su lanzamiento.

La aplicación es completamente gratuita, y ofrece un catálogo de personajes limitados, aunque el armamento está desbloqueado, y no necesitas invertir un sólo peso para acceder a todo tipo de accesorios de base para poder jugar entre las diferentes modalidades que el juego ofrece, aunque si deseas mejorar tu experiencia con CODM, te costará un poco de dinero.

Cabe mencionar que el pago por mejoras para el videojuego no es obligatorio, ya que puedes jugar el juego y acceder a todas las modalidades sin que se te cobre nada, por lo que el hecho de invertir en accesorios, personajes o armamento es totalmente opcional y tú decides cuál será tu límite.

La modalidad de pago de Call of Duty

Puedes adquirir grandes recompensas con una pequeña cantidad de dinero en el juego

Por supuesto el juego necesita ganancias para poder continuar operando, por lo que además de los accesorios gratuitos ofrece ciertos paquetes que puedes adquirir por una pequeña cantidad, los cuales te proporcionarán una serie de objetos que no podrías adquirir en la versión gratuita, siendo un gran éxito, pues hasta octubre de 2020 se registraron más de 300 millones de descargas del juego.

Las monedas del juego son créditos y COD Points, siendo estos últimos los que se emplean para comprar accesorios premium y por los que debes pagar, habiendo una tienda donde se te ofrecen cantidades diferentes por diferentes tarifas para que elijas el que más se ajuste a tu presupuesto.

Debido a la emoción del videojuego y sus constantes actualizaciones, es muy difícil resistirse a comprar, aunque CODM ofrece opciones para todos los bolsillos, como es el pase de batalla, el cual puedes adquirir por $99 pesos (un poco más en algunos lugares), y obtienes recompensas por completar misiones.

Asimismo, también ofrece cierto tipo de paquetes con armas, personajes y accesorios de nivel premium, los cuales no mejoran tu desempeño, pero sin duda te hacen disfrutar más el juego, ya que las ‘skins’, son de las compras más populares en el juego.

El lado negativo de Call of Duty Mobile

La dificultad de conseguir objetos premium es uno de los mayores problemas de Call of Duty Mobile

En cuanto a desempeño, el juego no tiene nada de qué quejarse, pues debido a que pertenece a una increíble franquicia, tanto los gráficos como los tipos de juego son realmente impresionantes, aunque por supuesto esto requiere de mucho espacio en el teléfono, el cual es uno de sus problemas principales, pues no cualquier dispositivo lo soporta.

Otro problema con CODM es su sistema de pago, pues aunque es tu elección comprar objetos, el algoritmo de compra obliga al usuario en muchas ocasiones a gastar cantidades excesivas de dinero para poder obtener los mejores accesorios de los paquetes, algo de lo que muchos se han quejado.

La conexión, debido a que millones de usuarios se conectan diariamente, en ocasiones los servidores fallan constantemente por la aglomeración de jugadores, especialmente cuando hay eventos o una nueva temporada del juego llega a la plataforma, aunque este problema se presenta en otros títulos de otras franquicias.

Los personajes y mejores aspectos de CODM

CODM tiene a todos los personajes de la saga original

A diferencia de otros juegos, Call of Duty se mantiene fiel a sus orígenes, pues todo su contenido gira en torno a la franquicia original, por lo que el armamento, personajes y accesorios son exclusivos de la empresa, por lo que no realizan colaboraciones.

Si eres fan de la saga, podrás jugar con personajes como Simon ‘Ghost’ Riley, Soap McTavish, Los Mason, John Price, Edward Richtofen y otros famosos soldados que han aparecido en todas las sagas, quienes constantemente se renuevan con increíbles uniformes.

Asimismo, tienes las modalidades de juego Battle Royale, con la clásica de 100 jugadores, individual o por equipos, modalidades como francotiradores, guerra y zombies, además de partidas multijugador en diferentes modalidades como duelo por equipos, capturar la bandera.

Así como modalidades de punto caliente, el ataque de los no muertos, tiroteo, duelos 1vs1, y más, donde podrás poner a prueba tus habilidades en partidas normales o igualadas, mismas que te otorgan grandes recompensas.

Una de las razones por las que CODM es de los juegos más populares es que otorga recompensas de calidad a los jugadores gratuitos, las cuales puedes conseguir simplemente completando misiones, por lo que puedes tener un arsenal de lujo sin invertir nada en el juego, aunque al hacerlo tendrás una cuenta mucho más entretenida.

Free Fire, el juego más polémico del momento

Free Fire es uno de los juegos más odiados a pesar de sus millones de descargas

Garena Free Fire es un juego de modalidad shooter que fue lanzado en el año 2017 con su versión beta, el cual se ha vuelto uno de los más populares, pues en el año 2019 se volvió el juego móvil más descargado del mundo, teniendo actualmente 500 millones de descargas a nivel mundial solo en Google Play Store.

A pesar de su gran popularidad, este juego ha causado mucha polémica entre los jugadores por su bajo rendimiento, pues aunque cuenta con casi el doble de usuarios que títulos como Call of Duty Mobile, en cuanto a preferencia de usuarios, se queda muy abajo.

Este juego fue producido por Garena, y ha generado millones de dólares en ganancias, además de que es uno de los juegos en modalidad shooter más solicitados por usuarios menores de edad, quienes se han vuelto un arma de doble filo en las plataformas móviles en el mundo.

La polémica de Free Fire

La mala calidad de los gráficos es la principal falla de Free Fire

Uno de los principales problemas de este juego es su resolución, pues a pesar de ser un juego totalmente moderno, los gráficos que tiene son realmente inferiores, pues el juego es uno de los que menos memoria requiere en dispositivos, razón por la cual es de los más descargados, ya que su disponibilidad es más abierta.

Asimismo, las facilidades que ofrece el juego, así como su vulnerabilidad a hackeos, le han hecho tener una reputación del peor juego del género, además de que no ofrece la misma experiencia que su competencia, tanto en desempeño de jugabilidad como en accesorios de paga, aunque no se puede negar que tiene mucha más variedad.

Otra de sus polémicas más grandes es su fandom, pues al ser un juego relativamente fácil de manejar, niños menores de 10 años son los que más se registran en la plataforma, y son los que caen más fácil en la tentación para comprar objetos, lo que ha ocasionado problemas en más de una ocasión.

Debido a la facilidad de compra con tarjetas de crédito o débito, en más de una ocasión se han registrado casos de niños que gastan miles de dólares en artículos usando las tarjetas de sus padres, causando serios problemas económicos por los que Garena no se responsabiliza y han recibido muchas críticas por esto.

Por otro lado, es el juego definitivo que juegan los usuarios llamados ‘niños rata’, quienes se toman demasiado en serio la aplicación y se convierten en una comunidad realmente tóxica en el mundo games, aunque también las víctimas de muchos otros usuarios que se aprovechan de su ingenuidad para aumentar de nivel compitiendo con estos jugadores inexpertos.

Las colaboraciones de Free Fire

El famoso CR7 puede ser usado como un personaje de Free Fire

Al ser un juego externo, Free Fire ha realizado colaboraciones con otras franquicias para ofrecer paquetes de personajes, armamento y accesorios en sus eventos, los cuales manejan la misma temática que CODM, solo que en su caso, la moneda premium se le conoce como diamante, y cuestan mucho más que otros títulos.

Una de las colaboraciones más populares de Free Fire fue con la famosa serie española de Netflix ‘La casa de papel’, donde el juego creó un evento y lanzó distintos paquetes para comprar skins y accesorios relacionados con el programa, aunque nuevamente causó polémica por la baja calidad que tenía.

Por otro lado, la serie One Punch Man también ha tenido una participación en el juego, donde también se generaron bastantes críticas por la mala imagen de los gráficos, aunque esto confirmó que si lo tuyo son los juegos con paisajes y gráficos de excelente calidad no deberías jugar Free Fire, ya que es recomendado para dispositivos de baja y media calidad.

La colaboración más reciente de Free Fire fue con este famoso anime

El mundo del anime también ha incursionado en Free Fire, pues durante la actualización más reciente, el juego incluyó un evento con paquetes sobre la famosa serie de anime Shingeki No Kyojin, también conocida como Attack on Titan, donde podías adquirir a personajes de la serie comprando los paquetes.

Asimismo, no solo series son las que han aparecido en Free Fire, pues también lo han hecho personajes de la cultura popular, siendo uno de los más famosos, el reconocido jugador Cristiano Ronaldo, así como ALOK o KSHMR los cuales aparecieron a modo de skins en el videojuego.

Aunque la próxima colaboración de Free Fire es con el anime Kimetsu No Yaiba, no se ha confirmado oficialmente, aunque han aparecido colaboraciones con marcas como Axe (si, el desodorante), Ragnarok y otras personalidades más, lo que lo hace bastante entretenido.

PUBG: el veterano de los shooters en móvil

A pesar de su calidad de imagen, es uno de los juegos preferidos por los fans

A pesar de que fue lanzado de manera mundial en el año 2018, PUBG, cuyas siglas son por Player Unknown Battle Royale se ha convertido en uno de los favoritos de los jugadores de móvil, ya que ha acumulado más de 400 millones de descargas a nivel mundial, siendo de los más jugados en celulares.

A pesar de que la calidad y especificaciones de PUBG son muy similares a Free Fire, este juego creado de manera independiente tiene mejor recepción que su competencia, debido a que su jugabilidad es más complicada y fueron los que hicieron popular la modalidad de Battle Royale, donde 100 jugadores se enfrentan entre sí en un mapa que disminuye poco a poco.

Este videojuego fue uno de los primeros que muchos usuarios descargaron, y sirvió como escalón para saltar a otras plataformas con mayores opciones de jugabilidad así como en calidad de gráficos y desempeño, aunque continúa manteniendo su popularidad con millones de usuarios activos diariamente.

Este juego también mantiene la misma temática que los antes mencionados, destacando por el hecho de que aunque puedes adquirir uniformes, skins y accesorios, tienes la posibilidad de mezclarlos a tu gusto sin que estés obligado a seleccionar un conjunto de un paquete.

Las colaboraciones de PUBG con otras franquicias

PUBG tuvo una de sus mejores colaboraciones con The Walking Dead

Al igual que Free Fire, PUBG también ha tenido asociaciones con otras franquicias de películas, series y empresas, lo que ha ocasionado que muchos jugadores regresen debido a que usualmente escogen temas que se encuentran en tendencia internacional, lo que genera una gran popularidad entre los usuarios.

La famosa serie The Walking Dead ha sido una de las que ha aparecido en el videojuego, el cual también lo ofreció a modo de evento, donde se podían adquirir personajes como Daryl, Michonne y Rick Grimes, siendo uno de los más exitosos que ha tenido PUBG.

Al igual que Free Fire, las marcas también participan en los videojuegos, como fue el caso de Yamaha, que tuvo un evento en PUBG donde los vehículos de este tipo en los mapas fueron cambiados por modelos de la famosa marca japonesa.

Películas como Mission Impossible: Fallout también ha formado parte de eventos de PUBG, al igual que grandes personalidades como el músico Alan Walker, y deportistas de la NBA, lo que le dio al juego una gran diversidad en sus modos de juego.

La exitosa banda de K-Pop hizo su debut en PUBG

El K-Pop tampoco fue excluido, pues una de las colaboraciones que más impacto causó entre los jugadores fue la que PUBG realizó con la banda femenina BLACKPINK, generando toda clase de críticas y comentarios, aunque cumplió su cometido.

Por otro lado, también ha tenido asociaciones con otros videojuegos como Resident Evil o Angry Birds, aunque no causaron tanto impacto como se esperaba, y algunas de ellas ya no se encuentran disponibles.

La próxima colaboración de PUBG será nuevamente con una película, pues anunciaron que un evento especial relacionado con Godzilla vs Kong llegará a la plataforma, y debido al éxito del filme, millones de usuarios ya lo esperan con la esperanza de entrar a un Battle Royale con skins de los monstruos.

Otros juegos que han causado impacto en móvil

Fortnite también cuenta con una versión para móviles

Fortnite es otro de los juegos más famosos de este género, donde el battle royale es una de sus modalidades más populares, y también está disponible para dispositivos Android o iOS, pero debido a los grandes requerimientos que solicita el juego, no se hizo tan popular en versiones móviles, sin embargo en consolas, ha destrozado a todos los anteriores.

Parte de la popularidad de Fortnite es su temática 3D, además de que sus colaboraciones son mucho más diversas que su competencia, incluyendo personajes del mundo de los espectáculos, así como de otras franquicias de videojuegos e incluso superhéroes de Marvel o DC Cómics, lo que lo convirtió en uno de los favoritos entre los gamers de consolas.

Cabe mencionar que la versión móvil de Fortnite es una de las más pesadas, razón por la cual no es tan demandado en celulares o tablets, siendo más jugado en plataformas de consolas como Xbox o Playstation, o incluso en su versión para PC o Mac, donde tiene millones de descargas diarias.

Además de este, existen otros juegos como Warface: Global operations, Modern Combat Versus, Shadowgun, Modern Strike Online, Infinity Ops, Super, Mecha Champions, Modern Combat 5 y Afterpulse, que aunque tienen millones de usuarios, no se comparan en nada con Call of Duty Mobile, Free Fire o PUBG.

La rivalidad consolas y móviles

Existe una rivalidad entre los jugadores de ambas plataformas

Uno de los problemas que más enfrentamientos ha causado, son las interfaces de estos videojuegos para versiones en PC o incluso en otras consolas como Xbox y PlayStation, ya que la mayoría de estos tienen sus versiones para estas plataformas.

El único juego que se mantiene exclusivamente para celulares y tablets es Free Fire, esto probablemente debido a su mala reputación y baja calidad, sin embargo, juegos como Call of Duty Mobile, PUBG y Fortine tienen versiones para jugar en las consolas o computadoras.

El problema radica en que la plataforma del juego empareja a jugadores de móvil con jugadores de pc o consolas, lo que causa una desventaja para los primeros, ya que al usar solo los dedos, existe una dificultad mayor contra quienes juegan con controles o el teclado de sus computadoras.

Hasta el momento no se ha resuelto esta polémica, pero millones de jugadores exigen a las desarrolladoras que separen a las plataformas para poder generar una competencia justa en los diferentes modos de juego que ofrecen los títulos.

Battlefield, la franquicia que competirá con CODM

El juego podría coronarse como el más popular de ser confirmado

Uno de los juegos más esperados para móvil de los últimos meses es sin duda alguna Battlefield, una de las franquicias de videojuegos bélicos más exitosas de este ramo de entretenimiento, la cual existe desde el año 2002, y tiene una gran trayectoria entre los fans.

Temas militares, armamento y entrenamiento hacen de Battlefield la competencia directa de Call of Duty en consolas, y tras el anuncio del lanzamiento de su versión móvil, su rivalidad se trasladará a dispositivos como los celulares y tablets, aunque también podría desarrollar una versión para pc al igual que los otros juegos.

Debido a la historia del juego, así como su increíble calidad, se esperan grandes cosas de este videojuego, el cual todavía se encuentra en desarrollo y hasta el momento no se ha informado sobre una fecha oficial para su lanzamiento, aunque se especula que será todo un éxito en sus primeras semanas.

