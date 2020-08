Call of Duty: Black Ops Cold War sugiere el regreso de la función multijugador

Después de meses de espera, Activision finalmente ha revelado que Call of Duty: Black Ops Cold War que se filtró anteriormente es de hecho el lanzamiento anual esperado de este año. El primer avance mostró imágenes de archivo de una entrevista entre el ex agente de la KGB, Yuri Bezmenov, que explica el nombre en clave Perseus y los niveles a los que iría la ex Unión Soviética para subvertir el gobierno de una nación durante el apogeo de la Guerra Fría. Con el enfoque del tráiler en configurar la narrativa del juego, los nuevos detalles del juego continúan filtrándose lentamente antes de su revelación del 26 de agosto.

Tras la noticia de que el controvertido emparejamiento basado en habilidades hará su regreso al modo multijugador de Black Ops Cold War, también se han filtrado algunas buenas noticias que pueden equilibrar las cosas. El experto de Call of Duty Modern Warzone informa que la popular función de juego cruzado está regresando y funcionará en gran medida de la misma manera que ahora en Call of Duty: Modern Warfare.

Juego cruzado en Call of Duty

Para Call of Duty, el juego cruzado es una característica relativamente nueva que solo se introdujo en Modern Warfare el año pasado. Teniendo en cuenta lo popular que sigue siendo entre los fanáticos, especialmente en la consola, no debería ser demasiado sorprendente verlo regresar para Call of Duty: Black Ops Cold War. La función también vino con progresión cruzada, lo que permitió a los jugadores llevar sus niveles actuales y desbloquear diferentes plataformas. Si bien eso no se ha mencionado, es muy probable que también regrese.

Si bien el juego cruzado es generalmente popular entre los jugadores, ha habido momentos en los que no ha funcionado tan bien. Call of Duty: Warzone continúa sufriendo de exploits y tramposos en PC, lo que también permite que el problema se extienda a partidos con jugadores de consola. Si bien el juego cruzado promueve que los amigos puedan jugar entre ellos independientemente del sistema, los jugadores de consola comenzaron a desactivar la función del menú de opciones del juego para dejar de encontrarse con posibles tramposos. Desafortunadamente, esto también significaba que los jugadores de PS4 y Xbox tampoco podían unir partidas.

Fuera del primer avance, Activision no ha dicho mucho sobre el próximo tirador. La mayor parte de la información que tienen los fanáticos proviene de filtraciones o rumores, por lo que gran parte de ella debe tomarse con un grano de sal. Las revelaciones típicas de Call of Duty ocurren en momentos específicos, generalmente el anuncio en la primavera con un lanzamiento programado para octubre. 2020 ha sido todo menos normal, por lo que Call of Duty: Black Ops Cold War está trazando su propio curso debido a la pandemia de COVID-19 y también a los rumores de problemas de desarrollo con el juego, lo que lo obligó a cambiar de estudio y reiniciarse con Treyarch. De cualquier manera, los fanáticos finalmente obtendrán respuestas la próxima semana.

La revelación mundial de Call of Duty: Black Ops Cold War se estrena el 26 de agosto.

