Call of Duty: Black Ops Cold War, lanza el primer TRÁILER ¡No te lo pierdas!

Call of Duty: Black Ops Cold War, lanzan el primer TRÁILER ¡No te lo pierdas!

Este 26 de agosto, a través de Call of Duty: Warzone, Activision y Treyarch revelaron oficialmente Call of Duty: Black Ops Cold War, el nuevo juego de Call of Duty de 2020 que llegará a PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One y PC en noviembre.

A principios de este mes, Treyarch y Activision confirmaron el título del juego y lanzaron un avance, pero el avance fue simplemente una pieza de tono. En otras palabras, este es nuestro primer vistazo al juego, que será la entrega número 17 de la serie.

Call of Duty: Black Ops es una secuela

En cuanto al juego en sí, no es un reinicio de Black Ops, como muchos rumores sugirieron anteriormente, sino una secuela directa del primer y original Call of Duty: Black Ops. Y al igual que el reboot de Modern Warfare de 2019 para Modern Warfare, este juego de Black Ops parece listo para tomar la submarca e inyectarla con un realismo más contundente y con representaciones precisas de la guerra.

Finalmente se ha lanzado el primer trailer de Call of Duty: Black Ops Cold War

"La icónica serie Black Ops está de regreso con Call of Duty: Black Ops Cold War, la secuela directa del original y favorito de los fanáticos Call of Duty: Black Ops", se lee en un lanzamiento oficial del juego.

"Black Ops Cold War dejará a los fanáticos en las profundidades de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría de principios de la década de 1980. Nada es lo que parece en una apasionante campaña para un jugador, donde los jugadores se encontrarán cara a cara con personajes históricos y verdades duras, mientras luchan en todo el mundo a través de lugares emblemáticos como Berlín Oriental, Vietnam, Turquía, la sede de la KGB soviética y más".

Para obtener más cobertura sobre todo lo relacionado con Call of Duty, incluidas las noticias, los rumores y las filtraciones más recientes, asegúrese de consultar toda nuestra cobertura pasada.