Call of Duty Black Ops: Cold War es oficialmente anunciado ¡Aquí los detalles!

Tras varias semanas de filtraciones y especulaciones en torno al próximo lanzamiento de Call of Duty, Activision finalmente publicó finalmente y de manera oficial un avance para el próximo juego desarrollado por Treyarch. El avance se llama “Conoce tu historia” y está lleno de imágenes que hacen referencia a Black Ops.

Por el momento, aquellos que deseen ver la revelación oficial de Call of Duty Black Ops: Cold War deberán descargar la más reciente actualización de Warzone, el Battle Royale gratuito para Modern Warfare. Según el anuncio de este miércoles, la fecha oficial para la revelación será el 26 de agosto.

El juego aparentemente estará inspirado en hechos reales y continuará la serie Black Ops que los fanáticos de Treyarch conocen y aman. La revelación completa de Cold War se llevará a cabo dentro del modo BR.

En espera de Black Ops: Cold War

El portal TheGamingRevolution ha estado detrás de varias filtraciones con respecto a la mayoría de los títulos de Call of Duty y eso no es diferente con toda la información que filtraron sobre Call of Duty 2020 antes de que se conociera oficialmente como Call of Duty Black Ops: Cold War.

El juego al parecer estará centrado en la década de los 70, aunque de momento se desconocen los detalles sobre la historia

El desarrollo de Call of Duty Black Ops: Cold War fue lanzado varias veces antes de que Activision decidiera que Treyarch y Raven Software desarrollarían el próximo Call of Duty. A pesar de todos los problemas de desarrollo, Activision todavía tiene la intención de lanzar Call of Duty Black Ops: Cold War este año, para no perder la continuidad de los lanzamientos anuales de la franquicia.

Los rumores de que el próximo juego de Call of Duty estaría relacionado con los hechos históricos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia tomaron fuerza tras la filtración de una bolsa promocional de Doritos en la que se revelaba el nombre y los premios que los jugadores podían obtener a través de las famosas botanas.