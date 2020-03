¡CUIDADO! Han descubierto mapas falsos del coronavirus que te pueden hackear

El coronavirus sigue haciendo de las suyas y ahora debemos agregar que muchas personas intentan tomar ventaja de esta enfermedad de distintas formas, desde los que anuncian medicamentos ‘milagro’ o equipo especial que supuestamente evita el contagio, hasta los piratas cibernéticos que buscan hacerse con los datos personales y bancarios de muchas personas.

Ejemplo de mapa falso utilizado para infectar PC

Desde enero se sabe que los ataques cibernéticos han tomado la noticia del coronavirus como estandarte para, por medio de campañas, infectar miles de computadoras con malware, pero ahí no se detuvieron los ataques, ahora se las han ingeniado para incluir código malicioso dentro de imágenes que simulan ser mapas reales de la propagación del coronavirus, algo que en los últimos días ha resultado muy popular.

La comunidad científica de diversas instituciones, entre las que se encuentra la muy respetada John Hopkins University, han invertido bastante tiempo en desarrollar los mapas que buscan informar a la población sobre las ubicaciones en donde hay mayor concentración de casos de coronavirus.

Mapas falsos descargan malware

Aprovechando esta situación del coronavirus y el prestigio que tienen muchas instituciones los delincuentes cibernéticos utilizan las mismas imágenes, y es por eso que debemos tener mucho cuidado con las imágenes que abrimos, y así lo advierte un analista de seguridad que trabaja para Reason Labs Shai Alfasi, quien se dio cuenta que se utilizan los mapas para poder sustraer información como nombres, contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos almacenados en los navegadores de los usuarios abran las imágenes.

No es muy difícil distinguir las imágenes reales de las falsas, los mapas de coronavirus legítimos no van a solicitar que se descargue ningún tipo de app y siempre va a tener una URL conocida, hay que evitar hacer clic en ligas que no parezcan seguras o que envíen a sitios en otros idiomas.

Se sabe que por el momento estos mapas falsos del coronavirus sólo pueden infectar a usuarios de Windows, sin embargo se cree que no tardará mucho para que los delincuentes cibernéticos encuentren la forma para infectar los demás sistemas operativos.

Debemos tener cuidado con las URL de lo que abrimos

El malware que se ha detectado de los mapas falsos de coronavirus hasta el momento en estos ataques se llama AZORult, el cual se encarga de extraer los datos sensibles del usuario y se conoció por primera vez en 2016, cuando se pudo analizar y se encontró que la información que busca la extrae del historial de navegación, de donde ha podido robar cookies, usuarios, claves, y criptomoneda principalmente.