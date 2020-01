CES 2020: Nueva generación de tinta electrónica es a colores y ofrece más beneficios

El CES 2020 ha traído una nueva generación de tinta electrónica que es a colores y por si fuera poco, esta ofrece mucho más beneficios a la hora de realizar cargas, puesto que es capaz de hacer las cargas mucho más rápido en animaciones y videos.

Para E Ink, el CES 2020 ha sido el escenario perfecto para poder mostrar sus nuevas soluciones de papel electrónico (ePaper) el cual es a color, como Print Color, el cual es capaz de reducir los tiempos de carga, además también dio a conocer su nuevo kit dirigidos a desarrolladores con su tecnología Advanced Color ePaper.

A detalle te contamos que Print Color se trata de una tecnología la cual fue desarrollada para lectores digitales (eReaders y eNotes), misma que hace uso de una nueva tecnología de matriz de filtro de color (CFA) con la segunda generación de tinta electrónica de la empresa, Carta 1100 ink.

Entre las ventajas, la que se destaca que dicha tecnología hace posible su integración en pantallas no solo mucho más delgadas, sino ligeras debido a que ya no es necesario el uso de una CFA de base de vidrio, pero no es todo, pues también señala una mejora en la carga de páginas con animaciones y vídeos.

Cabe destacar que Print Color se encuentra enfocado al trabajo que realiza en la educación y a nivel profesional, así mismo en las tabletas sobre las que se puede escribir, así mismo ofrece opciones de color como subrayadores y marcadores.

En tanto, la tecnología Advanced Color ePaper (ACeP) ha logrado una gama de colores muy completa,la cual incluye los ocho colores primarios, y esto lo logra al utilizar solamente utilizando pigmentos de colores, esto contrario a lo hecho por Print Color, que no usa una matriz de filtros de color, debido a que introduce todos los pigmentos de color en cada píxel, en vez de agregar los colores de los píxeles uno a un lado del otro.

Por su parte, Advanced Color ePaper logra mantener la legibilidad con bajo consumo y en todas las condiciones de iluminación, igual que si fuese un panel de tinta electrónica en blanco y negro.

