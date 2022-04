CEO de Twitter enfrenta la ira de los empleados tras críticas de Elon Musk

CEO de red social enfrenta la ira de los empleados tras críticas de Elon Musk

El presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, trató de sofocar la ira de los empleados el viernes durante una reunión de toda la empresa en la que los empleados exigieron respuestas sobre cómo los gerentes planeaban manejar un éxodo masivo anticipado provocado por Elon Musk.

La reunión se produce después de que Musk, el director ejecutivo de Tesla que selló un acuerdo de $44 mil millones para comprar la compañía de redes sociales, criticó repetidamente las prácticas de moderación de contenido de Twitter y un alto ejecutivo responsable de establecer políticas de seguridad y discurso.

La compra por parte de Elon Musk causaría un éxodo de empleados de la plataforma.

En la reunión interna del ayuntamiento, que fue escuchada por Reuters, los ejecutivos dijeron que la compañía monitorearía el desgaste del personal a diario, pero que era demasiado pronto para decir cómo afectaría el acuerdo de compra con Musk a la retención del personal.

Musk ha pedido a los prestamistas que recorten los salarios de los ejecutivos y de los directorios, pero los recortes de costos exactos siguen sin estar claros, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Una fuente dijo que Musk no tomaría decisiones sobre recortes de empleos hasta que asuma la propiedad de Twitter.

"Estoy cansado de escuchar sobre el valor de los accionistas y el deber fiduciario. ¿Cuáles son sus pensamientos honestos sobre la muy alta probabilidad de que muchos empleados no tengan trabajo después de que se cierre el trato?" le preguntó un empleado de Twitter a Agrawal, en una pregunta leída en voz alta durante la reunión.

Agrawal respondió que Twitter siempre se ha preocupado por sus empleados y seguirá haciéndolo.

“Creo que la futura organización de Twitter seguirá preocupándose por su impacto en el mundo y sus clientes”, dijo.

Los ejecutivos dijeron durante la reunión que la tasa de deserción de los empleados no ha cambiado en comparación con los niveles anteriores a la noticia del interés de Musk en comprar la empresa.

Elon Musk arremete contra Twitter

En los últimos días, Musk tuiteó críticas a la principal abogada de Twitter, Vijaya Gadde, quien es una veterana de Twitter y muy respetada en Silicon Valley.

El ataque de Musk desencadenó un aluvión de acoso en línea dirigido a ella.

Los empleados también dijeron a los ejecutivos que temían que el comportamiento errático de Musk pudiera desestabilizar el negocio de Twitter y dañarlo financieramente mientras la compañía se prepara para abordar el mundo de la publicidad en una presentación la próxima semana en la ciudad de Nueva York.

"¿Tenemos una estrategia a corto plazo sobre cómo manejar las inversiones de los anunciantes?", preguntó un empleado.

Sarah Personette, directora de atención al cliente de Twitter, dijo que la compañía estaba trabajando para comunicarse con frecuencia con los anunciantes y asegurarles que "la forma en que atendemos a nuestros clientes no está cambiando".

Después de la reunión, un empleado de Twitter dijo a Reuters que había poca confianza en lo que decían los ejecutivos.

"El discurso de relaciones públicas no está aterrizando. Nos dijeron que no filtráramos y que hiciéramos un trabajo del que nos sintiéramos orgullosos, pero no hay un incentivo claro para que los empleados hagan esto", dijo el empleado a Reuters, señalando que la compensación para los empleados no ejecutivos ahora está limitado debido al trato.

Se estima que Agrawal recibirá $42 millones si fuera despedido dentro de los 12 meses posteriores a un cambio de control en la compañía de redes sociales, según la firma de investigación Equilar.

Durante la reunión, Agrawal instó al personal a esperar cambios en el futuro bajo un nuevo liderazgo y reconoció que la empresa podría haber tenido un mejor desempeño a lo largo de los años.

"Sí, podríamos haber hecho las cosas de otra manera y mejor. Yo podría haber hecho las cosas de otra manera. Pienso mucho en eso", dijo.

Twitter declinó hacer más comentarios.

