CEO de Google deja caer una gran pista sobre el anuncio de Pixel 6a en Google IO

CEO deja caer una gran pista sobre el anuncio de Pixel 6a en IO

El Google Pixel 6a no es seguro de ninguna manera. Claro, Google no ha perdido un teléfono de la serie A desde 2019, pero el Pixel 5a recibió solo un lanzamiento limitado, lo que hace que parezca que la compañía no estaba segura de sus teléfonos asequibles derivados.

Sin embargo, las personas que esperaban el nuevo dispositivo se despertaron con buenas noticias esta mañana: resulta que la serie Google Pixel 6 se vendió increíblemente bien, y el 6a podría llegar pronto.

En una llamada de ganancias de Alphabet (cuya transcripción se puede leer en Motley Fool), el CEO Sundar Pichai confirmó que "[el Pixel 6 es] el Pixel de venta más rápida hasta ahora [...] Estoy entusiasmado con los productos que tenemos por venir y esperamos compartir más en Google I/O".

El Pixel 6a sería el teléfono más barato de Alphabet.

Hay dos cosas importantes para desempacar allí: primero, aunque Pichai no menciona el nombre del Pixel 6a en absoluto, parece probable que llegue uno. Si el Pixel 6 se ha vendido como un gran éxito, parece probable que también surja un spin-off asequible.

En segundo lugar, parece que Google tiene hardware para mostrar en el escaparate tecnológico anual Google IO a mediados de mayo.

El evento suele ser para software (esperamos que se muestre Android 13 este año), pero a veces también vemos hardware, y Pixel 3a y Pixel Buds A-Series debutaron en el evento en años anteriores.

La palabra 'productos' parecería inadecuada para el software, ya que no 'compras' nuevas versiones de Android, lo que hace que parezca muy probable que Pichai esté hablando del Pixel 6a.

Análisis: temprano es bueno para Google

Google no ha demostrado ser muy confiable en lo que respecta a las fechas de lanzamiento de sus teléfonos inteligentes; solo mire este calendario de los últimos años:

Serie. Anuncio de la serie principal Anuncio de la serie A

Pixel 3 octubre de 2018 mayo de 2019

Pixel 4 octubre de 2019 agosto de 2020

Pixel 5 septiembre de 2020 agosto de 2021

Pixel 6 octubre de 2021 [¿mayo de 2022?]

Claro, hay algunos patrones para cada serie, pero nunca ha habido una cantidad constante de tiempo entre el teléfono de la serie principal y su contraparte A.

Si bien no parece que eso vaya a cambiar con Google Pixel 6a, tal vez sea algo bueno: claramente, las personas están ansiosas por comprar la serie Pixel 6, pero como la opción más barata sigue siendo bastante costosa, una contraparte económica podría bajar. Un dulce.

Claro, Google podría provocar el 6a ahora, pero lanzarlo más tarde, y en realidad podría guardar Google IO para auriculares o el Pixel Watch del que tanto se rumorea.

Pero mayo sería el momento perfecto para darle un respiro al 6a antes de que el Pixel 7 se estrene a finales de este año.

