¡Evita el coronavirus! Consejos para desinfectar tu smartphone sin dañarlo

¡Bye coronavirus! Consejos para desinfectar tu smartphone sin dañarlo

Antes de entrar en pánico por la pandemia del coronavirus, hay que estar consientes que los contagios pueden evitarse con simples hábitos de limpieza, como el lavado de manos, o desinfectar los smartphones.

Ya que el coronavirus ha llegado a México, seguir las medidas de seguridad emitidas por la Organización Mundial (OMS) no está de más, y por supuesto, tomar las mismas precauciones con todos los dispositivos electrónicos como teléfonos o tablets, para evitar contagios, no solamente del COVID-19, sino de cualquier otro tipo de enfermedades más comunes como la gripe.

El teléfono celular es uno de los dispositivos con el que los usuarios tienen más contacto durante el día, y esta es una de las razones principales para mantener desinfectado el smartphone al salir a lugares públicos o incluso en el hogar.

Desinfecta tu smartphone sin dañarlo

El primer paso para mantener limpio tu smartphone es lavarse las manos correctamente y elegir con qué limpiar el dispositivo.

"Si tu smartphone no cuenta con una certificación IP68 (estándar internacional para indicar cuando...

... un dispositivo puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad) no debes lavarlo con agua y jabón en su lugar utiliza una microfibra. Si no cuentas con una, puedes utilizar una franela con una mezcla que contenga 60% de agua y 60% de alcohol. Con eso no dependerás necesariamente de algún desinfectante", indicó Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG México al Universal.

Se recomienda limpiar el smartphone o tablet al menos tres veces al día, como sucede con las comidas de la mañana, tarde y noche.

"Antes de desayunar en la mañana, antes de comer al medio día y antes de cenar en la noche, justo para evitar que si ya te lavaste las manos y tomas tu teléfono, te vuelvas a ensuciar", indica Aguilar.

El tipo de vidrio de las pantallas de los smartphones pueden transmitir virus como el SARS, un tipo de coronavirus, por hasta 96 horas o hasta cuatro días con la temperatura ambiente, por lo que es muy importante mantener la pantalla desinfectada.

Sin embargo, uno de los principales problemas de los celulares es el recubrimiento oleofóbico, gracias al cual las huellas dactilares no quedan marcadas en el cristal, que se daña al utilizar alcohol, así que lo ideal es diluirlo con agua destilada y aplicar en pequeñas cantidades.

También se pueden usar toallas húmedas, en caso de que se requiera una limpieza rápida y sin otro tipo de productos adicionales, aunque también existen productos especiales como el PhoneSoap 3, que elimina cualquir rastro de coronavirus.