'Borderlands: The Handsome Collection' está gratis en la Epic Games Store

Epic Games Store ha desbloqueado un nuevo juego en su plataforma. A partir de este jueves los usuarios ya podrán descargar gratis 'Borderlands: The Handsome Collection' que tiene incluido Borderlands 2 y su precuela.

Los dos juegos van a estar disponibles durante una semana, al igual que pasó con Civilization VI y Grand Theft Auto V. Al canjearlo se agregará permanentemente a la biblioteca de juegos y se va a poder descargar en cualquier tiempo. Borderlands: The Handsome Collection tiene incluido todo el contenido descargable de los dos juegos. Esto es un verdadero lujo si contenplamos que Borderlands 2 es un fenómeno al añadir los cuatro DLCs de la campaña.

Añadido a esto también se puede descargar un paquete con texturas en Ultra HD para aprovechar de nuestro computador. Borderlands 2 es un juego de ocho años que si bien ha tenido evolución sin problemas gracias a su estilo visual, por lo que un pack de mejora gráfica siempre viene bien. Borderlands: The Handsome Collection cuenta con soporte 4K en PC, PS4 y Xbox One.

En cuanto a Borderlands: The Pre-Sequel es extraño. El juego tuvo su lanzamiento tres años después de Borderlands 2 como una precuela pero no consiguió el éxito esperado. A pesar de los cuatro DLCs, el juego no logró enganchar a los fanáticos del juego pasado y pasó como si nada.

Si en ningún momento tuviste la oportunidad de jugarlos y cuentas con un ordenador para gaming, vas a poder descargar gratis Borderlands: The Handsome Collection desde la Epic Games Store. La tienda necesita una cuenta de usuario y activar la verificación de dos pasos por seguridad. El juego va a estar disponible hasta el jueves 4 de junio, cuando quede libre el 4 y último título importante que regalará Epic este mes.

Cabe mencionar que los creadores de Fortnite han obsequiado juegos de forma constante, este mes estrenaron una iniciativa para regalar cuatro grandes juegos. El primero fue Grand Theft Auto V, que gracias a su popularidad acabó colapsando la tienda y perjudicando las sesiones de Fortnite. Siguió Civilization VI y ahora es el turno de Gearbox Software y 2K Games.

Hasta el momento los tres juegos confirman lo revelado en una filtración inicial que corre en Reddit. Si hacemos caso a esa imagen, el cuarto y último juego será ARK: Survival Evolved, que trata de una aventura multijugador con dinosaurios que está disponible desde hace tiempo en Steam.