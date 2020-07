Boicot de anunciantes aumenta la presión de Facebook

Facebook está bajo una presión creciente para regular y eliminar contenido extremista y que incita al odio de su plataforma. Varias corporaciones importantes se han comprometido a dejar de comprar anuncios en las redes sociales durante julio a menos que la compañía actúe.

Con la publicidad que comprende el 98% de los ingresos de Facebook, su valor en acciones ya ha disminuido. ¿Pero el boicot producirá un cambio importante?

La compañía de redes sociales se enfrenta a una nueva presión para cambiar la forma en que maneja el contenido en su plataforma.

Pero no está claro si eso conducirá a un cambio en la política.

Mientras los manifestantes acudían en masa a las calles de los Estados Unidos para manifestarse contra el asesinato policial de George Floyd, un movimiento diferente se estaba extendiendo en Facebook.

Un vídeo de un activista de derecha que decía que la brutalidad policial por motivos raciales no era real estaba acumulando 92 millones de visitas, y otro donde extremistas de ideas afines se encontraron antes de supuestamente matar a un oficial del Servicio Federal de Protección en Oakland, California.

Es una avalancha de incidentes como este que han provocado un esfuerzo coordinado para presionar a Facebook para que cambie lo que permite en su plataforma.

Jonathan Greenblatt, director nacional de la Liga Anti-Difamación, uno de los grupos detrás de Stop Hate For Profit, una campaña que llama a las empresas a retirar dólares de publicidad de Facebook, dijo que lo que esperan hacer es exponer el hecho de que los extremistas, nuevamente, han explotado la plataforma, y simplemente no han hecho lo suficiente para combatir las teorías de conspiración, la desinformación, el racismo, el antisemitismo, etc.

Anunciantes logran la atención de Facebook

Si Facebook no ha escuchado a los activistas de derechos civiles y no ha escuchado a los defensores de los consumidores y no ha escuchado a los reguladores del gobierno, pensamos que tal vez realmente escucharían a sus anunciantes corporativos.

Cientos de esos anunciantes han respondido a la convocatoria de un boicot publicitario, incluidas las grandes multinacionales, Starbucks, Coca-Cola y Unilever.

Entre otras cosas, la campaña exige que Facebook elimine más contenido de odio de su plataforma, controle la promoción de ese contenido y reembolse a las empresas cuyos anuncios aparecen junto a él.

Elizabeth Dwoskin, reportera de The Whashington Post menciono que este es un momento decisivo para las redes sociales.

Ya que durante años, han estado efectivamente en este tipo de campo de libertad de expresión, donde casi todo vale. Y sí, tienen políticas y reglas contra el discurso de odio, pero, en particular, para los políticos y las personas más poderosas con los megáfonos más poderosos, no los han aplicado.

Entonces, cuando el presidente Trump publicó: "Cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos", en medio de las protestas de George Floyd, Facebook fue criticado por no eliminar la publicación, en contraste con Twitter, que ocultó la publicación con una advertencia de que violó sus reglas contra la glorificación de la violencia.

Cientos de empleados de Facebook criticaron a la compañía por su inacción y organizaron una huelga virtual.

Steven Levy, editor general de "Wired" y autor del libro "Facebook: The Inside Story", menciona que lo que sucedió es que la crítica de Facebook, que ha sido muy intensa en los últimos tres años, desde las elecciones, se ha fusionado con un sentimiento más general de la necesidad de actuar en el país en general.

Las personas ahora sienten que tienen poder para hacer cambios, que los cambios deben suceder. Y eso se desangró a Facebook.

Facebook dice que eliminó casi 10 millones de piezas de contenido que contienen discursos de odio entre enero y marzo de este año.

Y, bajo presión, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció un cambio de política el viernes pasado.

Mark Zuckerberg: Si determinamos que el contenido puede conducir a la violencia o privar a las personas de su derecho al voto, vamos a eliminar ese contenido, sin importar quién lo diga.

Para ellos, eso fue una gran concesión. Pero para el mundo, eso no va a cambiar mucho en términos de lo que la gente ve.

Facebook continuará creando excepciones para los políticos en otro contenido que consideren de interés periodístico, incluso si viola sus políticas. Pero ahora planean etiquetarlo. Para algunos, los cambios se quedan cortos.

La pregunta es, ¿cambiará Facebook los aspectos fundamentales de un sistema que promueve o amplifica, digamos, el contenido sensacional, el contenido divisivo que las personas responden a algo más que publicaciones ordinarias? Esa es realmente la raíz del problema.

Y la forma en que generalmente funciona el algoritmo de News Feed es que obtienes más y más de lo que Facebook cree que quieres, ya sean gatos o conspiraciones.

Facebook realmente está, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones, las propias decisiones de Zuckerberg, realmente, que se hicieron en los últimos doce años para hacer de la plataforma lo que es ahora.

Y realmente no puede cambiarlo sin hacer algunos cambios fundamentales.

Pero esos cambios fundamentales podrían afectar el resultado final de Facebook, y los anunciantes han crecido para depender de la compañía que los ayuda a llegar a más de 2.500 millones de usuarios.

Esto aún no es una crisis existencial para Facebook.

Los anunciantes que se han ido no son un porcentaje gigante de los ingresos de Facebook. Y son influyentes e importantes, pero muchos de ellos van a volver, porque Facebook es una herramienta publicitaria muy efectiva para ellos, el serio problema para Facebook son sus propios empleados.

Para retener a su equipo y seguir siendo la compañía dominante de redes sociales, Zuckerberg está implementando un cambio incremental. Pero cumplir con su compromiso verbal de hacer de Facebook una fuerza para el bien puede tomar más que eso.