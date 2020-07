Blizzard World of Warcraft Shadowlands beta fecha de lanzamiento

No pasará mucho tiempo antes de que se lance la versión beta de WoW Shadowlands en Battle.Net y un grupo afortunado de fanáticos pueda comenzar a jugar. Blizzard lo reveló la semana pasada, confirmando que la nueva fase de pruebas de expansión comenzaría en julio. El equipo de desarrollo no ha anunciado un día de lanzamiento establecido, pero los jugadores esperan que la beta de World of Warcraft Shadowlands comience en algún momento entre el martes 14 de julio y el viernes 17 de julio de 2020.

El calendario programado de esta semana en Battle.Net no proporciona muchas pistas, solo confirma que el tiempo de inactividad está programado para WoW mañana, 14 de julio.

Esto durará una hora y termina a las 8 a.m. PT, por lo que esperaríamos que la nueva versión beta de WoW Shadowlands comience en algún momento después de eso.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no hay garantía de que sucederá tan pronto como se complete el mantenimiento.

Mirando cómo se han lanzado parches anteriores, la fecha de lanzamiento beta de WoW Shadowlands probablemente esté programada para el miércoles 15 de julio de 2020.

La buena noticia es que se espera que Blizzard ofrezca más orientación sobre el lanzamiento de World of Warcraft Shadowlands beta antes de su lanzamiento.

Para aquellos que quieran unirse, deberá asegurarse de haber registrado su interés en la página oficial de la versión beta de WoW.

Un mensaje en la página beta oficial de WoW agrega: "Opta por tu oportunidad de probar beta World of Warcraft: Shadowlands antes de su lanzamiento. También recibirás noticias y actualizaciones sobre el juego ".

Blizzard no ha confirmado cuánto tiempo durará la versión beta de WoW, pero con el lanzamiento de la experiencia Shadowlands en otoño, esperaríamos que haya al menos un mes de tiempo de ejecución disponible.

El equipo de desarrollo ha estado compartiendo más noticias relacionadas con la expansión y lo que los jugadores pueden esperar cuando la beta de Shadowlands esté disponible esta semana.

Puede leer la información más reciente a continuación sobre el gran lanzamiento de World of Warcraft:

ALMACENES

Durante tus viajes en las Tierras Sombrías, te encontrarás con miembros clave de cada Alianza: Kyrian, Necrolord, Night Fae y Venthyr, y, si eliges caminar en su camino, podrás vincularte con ellos. Vinculación del alma le permite obtener acceso a rasgos que proporcionan bonificaciones o mejoran sus habilidades para que pueda combatir eficazmente a todos los que se interponen en su camino.

Después de alcanzar el nivel máximo, podrás elegir comprometerte con un Covenant y forjar un vínculo profundo con algunos de sus miembros clave, que prestarán sus poderes para usarlos como tuyos. En la práctica, cada alianza te permitirá formar este enlace con una de las tres Almas Gemelas. Los primeros dos Soulbinds están disponibles tan pronto como te unes a un Covenant y haces un poco de búsqueda, no se requiere ninguna otra actividad o moneda. El tercer Soulbind se desbloquea cuando completas la línea de búsqueda de la Campaña del Pacto.

UNIRSE A UN PACTO

A medida que avanzas por las Tierras Sombrías, jugarás en cada una de las cuatro zonas nuevas donde los Covenants tienen dominio, aprenderán sobre lo que representa cada Covenant y experimentarán algunos de los poderes que ofrecen. Una vez que hayas completado la campaña narrativa y hayas alcanzado el nivel máximo, recibirás una misión en Oribos que te permitirá elegir a qué Pacto te gustaría pertenecer y comenzar tu nuevo viaje como miembro.

Kyrian: los kyrian son guardianes firmes de la otra vida que llevan las almas de los muertos a las Tierras Sombrías. Eternamente dedicado al deber y al servicio, solo los dignos pueden entrar en sus filas.

Necrolords: entre los necrolords, la fuerza se recompensa y la debilidad se deja de lado. Las almas de los ambiciosos y contenciosos se forjan en un ejército inmortal encargado de la defensa de las Tierras Sombrías.

Fae nocturnas: las fae nocturnas tienden a los espíritus caídos de la naturaleza que duermen en el tranquilo bosque. Aquellos con un vínculo profundo con la naturaleza pueden unirse a su causa, asegurando que los espíritus rejuvenecidos puedan un día unirse al ciclo eterno.

TE PUEDE INTERESAR: Blizzard se pone generoso ofreciendo bonificaciones

Venthyr: Los venthyr son supervisores aristocráticos de almas cargadas de excesivo orgullo y maldad. Guían a las almas problemáticas por el camino riguroso hacia la expiación, cosechando ánimas para mantener su reino fuerte.