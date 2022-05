Bitcoin y otras criptomonedas aún no están muertas

BTC y otras criptomonedas aún no están muertas

Los dueños de las criptomonedas han tenido unas semanas difíciles. Bitcoin y Ethereum han perdido más de la mitad de su valor desde su punto máximo en noviembre pasado, una caída que ha superado la caída de los mercados en general.

A principios de este mes, la denominada moneda estable algorítmica, Terra, que supuestamente tenía un valor fijo de $1, comenzó a perder valor. Eso se debe a que estaba respaldado por otro token criptográfico, Luna, que también se estaba hundiendo.

Para tratar de impulsar a Terra, sus creadores vendieron un montón de bitcoins, lo que a su vez provocó que el precio de Bitcoin también se desplomara.

Todo parecía precisamente el tipo de crisis de confianza que podría hacer estallar una criptoburbuja.

Y, sin embargo, según los estándares históricos, los precios de Bitcoin, Ethereum y muchos otros tokens todavía están por las nubes.

Continúa la situación para las criptomonedas con tokens en las nubes.

El criptomercado se ha derrumbado dos veces en el pasado, solo para volver más grande y más rico que antes. Lo que plantea la pregunta: ¿Esta vez es diferente?

David Gerard es un criptocrítico vocal y autor de Attack of the 50-Foot Blockchain.

Habló con WIRED sobre por qué cree que las criptomonedas son una estafa y por qué esa es en realidad la clave de su longevidad. Esta entrevista ha sido ligeramente editada por razones de espacio y claridad.

WIRED: Mucha gente en mi burbuja de Twitter se regodea de que las criptomonedas finalmente están muertas, que esto es, como yo lo llamo, el criptocalipsis.

Me recuerda cómo, durante la presidencia de Trump, cada vez que Trump tenía un nuevo escándalo, algunas personas decían: "Está bien, esta vez finalmente caerá".

David Gerard: Es un poco así. Creo que si el mercado no se regula mucho más de lo que es, y debe serlo, tomará de tres a cinco años para que vuelva a crecer una nueva cosecha de retoños. Porque algunas personas realmente quieren un plan para hacerse rico rápidamente.

Francamente, si solo anuncias, "Tengo un esquema en el que puedes hacerte rico gratis", tendrás gente haciendo cola para darte dinero. Le dirán a sus amigos que te den dinero.

A veces digo que el mejor libro sobre Bitcoin es Extraordinary Popular Delusions de Charles Mackay.

Eso fue publicado en 1841. Es el libro que popularizó la burbuja de los tulipanes holandeses y habló sobre la burbuja de los Mares del Sur y varios otros entusiasmos a lo largo de los años, varias burbujas de activos y estafas y esquemas.

Puedes hacer una fortuna totalmente en criptografía. Nunca diría que no puedes, pero estás apostando a que serás un mejor tiburón que todos los tiburones que construyeron la piscina de tiburones.

El Nasdaq, que es el índice bursátil fuertemente tecnológico, ha bajado un 28 por ciento desde mediados de noviembre.

La caída de Bitcoin

Y hasta que sucedió lo de Luna, Bitcoin bajó un 33 por ciento durante el mismo período de tiempo, un poco más que el Nasdaq, pero no dramáticamente.

Pero ahora Bitcoin ha bajado un 47 por ciento. Por lo tanto, parece que está siguiendo el mercado y obtuvo un empujón extra bastante significativo por la pendiente resbaladiza por el colapso de Luna.

La gente ha olvidado cómo son los mercados no regulados. Hemos tenido 90 años de la SEC y mercados bursátiles razonablemente regulados y de buen comportamiento. Y resultó muy bien.

Las personas pueden comerciar con cierta confianza en que existen reglas, etc.

Y la gente habla de criptomonedas y Bitcoin, etc., como si se tratara de un mercado de gran volumen y buen comportamiento en el que alguien comprueba que nadie miente en todo. Y nada de eso es así.

Una pila de criptomonedas no es una pila de capital que puedas desarrollar o invertir o lo que sea. Son solo algunas cosas que puedes comprar, vender o conservar. Y los primeros inversionistas solo pueden pagar con dinero de inversionistas posteriores.

No hay forma de que "todos lo logremos" porque es un juego de ganadores y perdedores, y los ganadores son los grandes, y los perdedores son las mamás, los papás, las abuelas y los jóvenes que están desesperados en su situación económica. situación y buscando "un truco extraño" que puedan tener para ganar.

Todo esto es asumiendo que no hay un caso de uso en el mundo real para cosas criptográficas.

No diré que filosóficamente es imposible, pero diré que no ha mostrado ninguna señal de ello en los 11 años que ha podido intercambiar bitcoins por dinero real y todos los diversos descendientes de Bitcoin.

Así que yo diría que la carga de la prueba recae estrictamente en los defensores de proponer algo.

Podría tratar de argumentarlo.

Pero tendrías que usar las palabras futuro, podría, posiblemente, hipotéticamente, puede, podría, y todas esas otras palabras que significan "no".

Todas estas otras palabras significan: "Absolutamente no hace ninguna de estas cosas. Solo estoy tratando de hacerte pensar como si lo hiciera, aunque no lo haga".

Bueno, el argumento sería que, a medida que los casos de uso de blockchains en el mundo real se popularicen, impulsados por la emisión de tokens criptográficos que tienen un valor económico real dentro de las redes reales, los tokens no serán todos frijoles mágicos.

Todas estas cosas en las que "tenemos un caso de uso para blockchain" es esta función extraña que podríamos hacer totalmente sin blockchain.

Hemos incorporado una cadena de bloques por razones inverosímiles y, por cierto, hay un token con el que puedes ganar dinero por completo.

Había monedas para el periodismo sobre esta base, monedas para resolver el mercado del banano sobre esta base, monedas para resolver la odontología sobre esta base.

Lo que hace que esto sea un rompecabezas es que todo lo que dices ha estado ahí durante años, pero la fiesta continúa.

Hay un concepto en economía, la hipótesis del mercado eficiente, que dice que los precios de los activos generalmente deberían reflejar toda la información disponible.

La versión fuerte de la hipótesis del mercado eficiente es hilarantemente falsa, y las criptomonedas lo prueban.

Estoy de acuerdo con usted, pero el punto que iba a señalar es que, por ejemplo, hace un par de semanas, Sam Bankman-Fried, quien es el CEO de FTX, que es uno de los intercambios de cifrado más grandes, admitió que muchos Los productos criptográficos son esquemas Ponzi.

Y, sin embargo, muchas personas todavía no han huido del mercado. Supongo que lo que me pregunto es, si este no es el criptocalipsis, si este es solo otro criptoinvierno que eventualmente dará paso a más criptoprimaveras y veranos, entonces, ¿qué tendría que pasar para que las criptos se bloqueen permanentemente?

En 2008, la reserva de respaldo eran básicamente viviendas. En criptomonedas, lo digo muy en serio, la reserva de respaldo es la credulidad.

Parece que estás diciendo, uno, las criptomonedas no tienen sentido, pero, dos, las tonterías continuarán indefinidamente, porque mientras puedas inventar dinero de la nada, puedes encontrar un tonto para comprarlo.

A menos que los gobiernos intervengan para decir que ya no se pueden hacer ciertas cosas.

Sí. La buena noticia es que se acerca una regulación. El Tesoro está analizando estas cosas muy de cerca porque básicamente tienen que asegurarse de que estos criptobozos no puedan arruinar la economía real donde vive la gente.

Y lo arruinarían absolutamente, porque son idiotas. Y probaron eso en 2019 cuando Facebook hizo su criptomoneda Libra, o lo intentó, y todos los reguladores, bancos centrales y ministerios de finanzas del mundo dijeron: "No, no lo eres".

Porque Facebook no sabía lo que estaba haciendo y eran muy arrogantes por no importarles que no sabían lo que estaban haciendo.

Básicamente, aproximadamente un mes después, todo el gobierno de EE. UU., demócratas y republicanos se unieron en esto, lo aplastaron como un insecto.

Entonces, sobre la cuestión de la regulación, ¿estamos hablando de algo como, si tienes una moneda estable, en realidad tienes que ser auditado y demostrar que realmente tienes un dólar por cada una de estas monedas estables que dices que están respaldadas por un dólar?

Ese tipo de propuesta, sí. Hay varias versiones de esto, como exigir que las monedas estables sean emitidas por bancos reales que estén altamente regulados, etc.

Se han propuesto leyes en este sentido. Ninguno ha pasado, pero estas ideas están muy en el aire.

Lo que pasa es que los reguladores son reacios a moverse demasiado rápido, y también tienen presupuestos de aplicación restringidos.

Pero les diré quién realmente quiere regular las criptomonedas: los policías de lavado de dinero. FinCEN son policías absolutamente sin sentido del humor a los que no les importa si aplastan su negocio.

E internacionalmente, el GAFI, que establece reglas que se recomienda seguir a los reguladores si quieren que su país pueda hacer negocios con cualquier otra persona.

Esos muchachos han puesto un montón de reglas que llegaron en 2021 para hacer que las transacciones criptográficas sean más rastreables. Creo que vamos a terminar con una especie de criptomercado de dos velocidades.

Tendrá las entidades que son intercambiadores conocidos donde se puede rastrear a las personas, y cambiarlo de un lado a otro a dinero real es relativamente fácil, y luego habrá otro mercado que tiene un alto nivel de crack y está increíblemente desregulado y tiene un mucho más difícil tiempo para llegar a los preciados dólares estadounidenses.

La mayoría de las personas no poseen ninguna criptomoneda y, sin embargo, Fidelity ofrece Bitcoin en 401 (k) s, tiene instituciones de Wall Street que invierten cada vez más en criptomonedas. ¿Cuánto podría afectar un colapso criptográfico a la economía en general?

Lo principal de lo que debe preocuparse es que estos bozos realmente quieran introducir sus zarcillos en el mundo del dinero real. Creo que para muchos de ellos, ese es el final del juego: ponerlo en las cuentas de jubilación de las personas.

Ahora, el Departamento de Trabajo emitió una notificación en marzo advirtiendo a los asesores financieros que no les digan a los jubilados que pongan su 401(k) en criptomonedas. Y Fidelity fue y ofreció este producto de todos modos.

Realmente, realmente quieren entrar en productos importantes, porque de esa manera, cuando colapsa, esperan que el gobierno se convierta en el último recurso.

Y esto es algo contra lo que hay que luchar enérgicamente. Todavía no ha sucedido, pero debemos temerlo.

