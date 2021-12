Bitcoin 'podría no durar mucho más', advierte académico

Criptomoneda "podría no durar mucho más", advierte académico

El futuro del Bitcoin es una incógnita, pero un académico advirtió que la criptomoneda más popular del mundo podría desaparecer en un futuro próximo.

Eswar Prasad, profesor senior de política comercial internacional en la Universidad de Cornell, dijo a "Squawk Box Europe" de CNBC a principios de este mes: "Bitcoin en sí puede no durar mucho más".

El precio de Bitcoin ha sido muy volátil en los últimos años y en el último mes el precio de una moneda ha caído de alrededor de $58,000 a menos de $46,000. A las 10:15 a.m. ET del viernes, el precio de un bitcoin era de $45,637.

Si bien solía haber solo unas pocas criptomonedas, hoy en día hay cientos y algunas de ellas son más útiles y más respetuosas con el medio ambiente que Bitcoin.

La criptomoneda podría ser reemplazada por nuevas que requieran menos energía.

Blockchain es la tecnología subyacente detrás de la mayoría de las criptomonedas. Es esencialmente un libro de contabilidad digital de transacciones de moneda virtual que se distribuye a través de una red global de computadoras.

"El uso de Bitcoin de la tecnología blockchain no es muy eficiente", dijo Prasad, autor de "El futuro del dinero: cómo la revolución digital está transformando las monedas y las finanzas".

La criptomoneda "utiliza un mecanismo de validación para transacciones que es ambientalmente destructivo" y "no se escala muy bien", explicó. De hecho, la huella de carbono de bitcoin es mayor que la de toda Nueva Zelanda.

Nuevas criptomonedas podrían reemplazar al Bitcoin

Prasad dijo que algunas de las criptomonedas más nuevas usan la tecnología blockchain de manera mucho más eficiente que bitcoin.

Él cree que la tecnología blockchain será "fundamentalmente transformadora" en la forma en que se realizan las finanzas y en la forma en que realizamos nuestras transacciones diarias, como comprar una casa o un automóvil.

"Dado que bitcoin no está funcionando bien como medio de intercambio, no creo que tenga ningún valor fundamental que no sea la fe de los inversores", dijo Prasad.

De manera más general, las criptomonedas han "encendido un fuego en los bancos centrales para comenzar a pensar en emitir versiones digitales de sus propias monedas", dijo Prasad.

Agregó que tales monedas digitales podrían ser beneficiosas, ya que pueden proporcionar una opción de pago de bajo costo a la que todos tienen acceso, lo que aumenta la inclusión financiera y, potencialmente, la estabilidad financiera.

"Por mucho que no le guste bitcoin, realmente ha desencadenado una revolución que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos, ya sea directa o indirectamente", dijo Prasad.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes del Bitcoin como que cayó 20% ante desplome de activos por temor a nueva variante de COVID-19.

