Billie Eilish colabora por la Generación Z en campaña de POSITIVIDAD telefónica

Deutsche Telekom ha contratado a Billie Eilish para una campaña que muestra la influencia positiva del uso del teléfono entre la Generación Z.

Creado por Saatchi & Saatchi y ambientado en When the Party's Over del álbum ganador del Grammy de Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, "This generation" muestra una serie de jóvenes "obsesionados con la pantalla" mientras interactúan con sus Los telefonos.

“¿Cómo puede una generación que vive en línea saber algo sobre el mundo real?”, Comenta Eilish en medio de tomas de jóvenes protestando, celebrando el Orgullo y promoviendo la sostenibilidad.

El anuncio termina cuando Eilish declara que quizás la próxima vez que “nos vean mirando una pantalla y nos pregunten qué estamos haciendo en ella, ¿por qué no les mostramos lo que estamos haciendo con ella?"

Se lanza hoy (miércoles), que es el Día Internacional de la Juventud de las Naciones Unidas, y se ejecuta en las plataformas de redes sociales.

La obra fue creada por Mia Silverman y Francesco Grandi, y dirigida por Vincent Haycock a través de Somesuch.

Los medios fueron manejados por Emeriq y el Equipo Magenta de WPP.

La campaña incluye contenido de entrevistas detrás de escena con Billie Eilish, quien anteriormente prestó su voz a causas como Veganuary y realizó un concierto de cierre a principios de este año para Pepsi.

Deutsche Telekom dijo que continuará explorando el tema de "#WhatWeDoNext" a través de su canal de marketing musical, Telekom Electronic Beats, con un enfoque en proporcionar una plataforma para la Generación Z.

“Los eventos sísmicos de 2020 afectarán a las generaciones más jóvenes en los próximos años; cultural, social y económicamente ”, dijo Wolfgang Kampbartold, vicepresidente de comunicaciones de mercado internacional de Deutsche Telekom.

Buscan proporcionar a la Generación Z una voz y una plataforma desde la cual demostrar cómo están aprovechando el poder de la tecnología conectada para marcar una diferencia real.

"Al colaborar con Billie y nuestro equipo de jóvenes, estamos arrojando luz sobre el increíble potencial de esta generación mientras navega por un nuevo futuro".

La investigación realizada por Kantar en nombre de Deutsche Telekom encontró que el 83% de la Generación Z siente que la tecnología conectada es clave para construir un futuro mejor.

Kate Stanners, presidenta y directora creativa global de Saatchi & Saatchi, dijo: “Existe una idea errónea acerca de la Generación Z de que miran sus pantallas y no hacen nada".

“Deutsche Telekom cree en aprovechar el poder de la tecnología para mejorar sus vidas y las vidas de los demás”.

Quieren permitir que esta generación participe plenamente en las oportunidades que la tecnología conectada puede brindarles, ya sean sociales, culturales o económicas.

En 2018, Three adoptó un enfoque similar a través de su irónica campaña “Los teléfonos son buenos”, que visualizó los beneficios de los teléfonos inteligentes en escenarios históricos.