Bethesda se une a Blizzard y retira casi todo su catálogo de Nvidia Geforce Now

Nvidia GeForce Now parecía haber iniciado operaciones con el pie derecho, sin embargo al poco tiempo de haber arrancado, Activision Blizzard decidió que lo mejor era retirar sus títulos de la plataforma de streaming, y ahora Bethesda se le suma y toma la misma decisión, retirando prácticamente todo su catálogo.

Nvidia GeForce Now pierde un estudio fuerte

Con sólo unos días de haber terminado con la fase beta, Nvidia GeForce Now ha demostrado tener características que ninguna otra plataforma ofrece, como es la posibilidad de agregar juegos comprados en Steam y Epic Games Store, siempre y cuando tengan soporte en GeForce Now para funcionar, y hasta ahora no es posible jugar títulos de Rockstar, Electronic Arts, Capcom y otros desarrolladores.

Bethesda y Blizzard dejan Nvidia GeForce Now

Después de que Bethesda decidiera dejar Nvidia GeForce Now, solo es posible jugar Wolfenstein: Youngblood, juego con soporte de trazado de rayos, dejando a los gamers con ganas de seguir jugando Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Doom 2016, Everspace, Fallout 3, Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey, Quake Champions, Rage 2, The Elder Scrolls Online: Elsweyr, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein: The Old Blood, juegos que ya no están disponibles en la plataforma.

La explicación que se dio ante la salida de Activision Blizzard de Nvidia GeForce Now fue que el convenio sólo contemplaba la fase beta de la plataforma, sin embargo, que Bethesda tomara la misma decisión hace pensar que los estudios y distribuidoras no se van a conformar, y lo más probable es que tenga relación con dinero.

Bethesda sigue los pasos de Blizzard

TE PUEDE INTERESAR: Lego lanzará el primer set en colaboración con Lamborghini en 2020

Tiene mucha lógica pensar eso, ya que a nadie nos gustaría que un proyecto que requirió tanto tiempo dinero y esfuerzo le genere ganancias solo a la plataforma donde se juega, y es que desde que Nvidia GeForce Now está en funcionamiento sus ventas han aumentado, lo que implica que los desarrolladores ya no obtendrán ganancias por la venta de juegos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana