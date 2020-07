Auditoría de Facebook revela una plataforma "profundamente problemática"

Una auditoría independiente de derechos civiles encargada por Facebook descubrió que el proceso de toma de decisiones de la compañía "sigue siendo demasiado reactivo y fragmentado" para lograr un progreso significativo y regular asuntos clave que afectan a la plataforma de redes sociales.

Ese enfoque tartamudo ha impedido los propios esfuerzos de Facebook para responder adecuadamente a las necesidades urgentes, perjudicando tanto a sus usuarios como a la sociedad en general. Como resultado, el odio organizado, la desinformación, la supresión de los votantes y la discriminación siguen siendo problemas enormes para que Facebook los aborde, entre otros temas relevantes.

Facebook lanzó el informe de 100 páginas, escrito por un equipo de abogados de derechos civiles y dirigido por la ex ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, Laura Murphy, el miércoles.

Mientras que los auditores aplaudieron a la compañía por una "cantidad de pasos positivos y consecuentes", advirtieron que otras "decisiones desconcertantes y desgarradoras" han desanimado el progreso, lo que efectivamente colocó a Facebook en un "bajón de progreso y retrocesos".

Problemas en Facebook

Por ejemplo: no actuar en una serie de publicaciones recientes del presidente Donald Trump en las que calificó a los manifestantes como "vándalos" y dijo que "saquear" provoca "disparar". Las publicaciones se dejaron después de que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, habló con Trump y afirmó, a pesar de la evidencia en contra, que no incitaron a la violencia y, por lo tanto, no violaron las reglas de la compañía.

Después de la inacción de Facebook en las publicaciones de Trump, otros políticos y empresas publicaron anuncios con un lenguaje similar, abogando porque ciudadanos vigilantes armados disparen a "saqueadores" y "terroristas ANTIFA". A pesar de que los anuncios violaron las reglas de la plataforma, la compañía no los marcó y recibieron más de 200 mil visualizaciones antes de llamar la atención de Facebook y eliminarlos.

Facebook ha sido muy permisivo con las publicaciones de Donald Trump.

Además de forjar excepciones problemáticas para el presidente, el informe encontró que Facebook es "demasiado reacio a adoptar reglas estrictas para limitar la información errónea y la supresión de votantes", "armando" efectivamente a la plataforma para suprimir la votación.

El informe destaca que a menos de cinco meses antes de una elección presidencial, confunde a los auditores sobre por qué Facebook no ha captado la urgencia.

Por ejemplo, las afirmaciones falsas reiteradas de Trump de que las boletas por correo son "sustancialmente fraudulentas" pueden permanecer. (Según la propia admisión de los sustitutos de Trump, la votación por correo se puede hacer "de manera segura").

La falsedad de la boleta también toca otra área irritante identificada por la auditoría: la decisión de Facebook de eximir a los políticos de su sistema de verificación de hechos ya laxa. Pero el reporte advierte que cuando los políticos poderosos no tienen que cumplir con las mismas reglas que todos los demás, se crea una jerarquía de discurso que privilegia ciertas voces sobre las voces menos poderosas.

Los auditores también levantaron numerosas banderas sobre la difusión del discurso de odio en la plataforma, particularmente el nacionalismo blanco. Un estudio realizado por un grupo de vigilancia publicado en mayo encontró que dichos grupos están "prosperando" en el sitio web.

La auditoría de Facebook instó a la compañía a ir más allá de prohibir solo referencias explícitas al separatismo blanco "para prohibir también elogios expresos, el apoyo y la representación del separatismo blanco y el nacionalismo blanco, incluso cuando los términos en sí mismos no se utilizan".

"La priorización de la libre expresión sobre todos los demás valores, como la igualdad y la no discriminación, es profundamente preocupante", dice el informe.

El propio algoritmo de Facebook exacerba el problema, según la auditoría, al "empujar a las personas hacia contenido extremo y divisivo", con los esfuerzos para hacer que el sitio sea menos divisivo, según los informes, cerrado deliberadamente por el liderazgo superior.

Además, Facebook no está suficientemente sintonizado con la profunda preocupación sobre el tema de la polarización y la forma en que los algoritmos utilizados por Facebook alimentan inadvertidamente contenido extremo y polarizante.

Boicot en Facebook

El lanzamiento del informe se produce en medio de un grande y creciente boicot de Facebook por parte de anunciantes que desconfían del contenido dañino en donde aparecen sus anuncios. Hasta el miércoles, más de 1,000 compañías habían firmado, incluidos grandes nombres como Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Unilever y Verizon (la compañía matriz de HuffPost).

Anunciantes presionan a Facebook.

Zuckerberg y sus diputados han sido despectivos sobre el boicot. La semana pasada, prometió no cambiar las políticas de la compañía "debido a una amenaza para un pequeño porcentaje de nuestros ingresos" y predijo que los anunciantes "volverán a la plataforma muy pronto".

Si bien Facebook ha dicho que no cederá ante las demandas de otros, la auditoría, quizás convenientemente para la compañía, llega a conclusiones similares a las alcanzadas por sus numerosos detractores.

TE PUEDE INTERESAR: La Junta de Supervisión de Facebook comenzará a operar hasta finales de otoño

Murphy, el autor principal del informe declaró a CNN: No creo que haya una gran ventana para la acción. Creo que la gente está muy preocupada por los actores domésticos que usan la plataforma para interferir con nuestras elecciones y difundir información errónea.