Attack on Titan se DESPIDE; la serie anuncia temporada FINAL

Attack on Titan ha hecho muchas cosas para la industria del anime, pero como toda buena serie, el espectáculo debe llegar a su fin.

El equipo detrás de la serie confirmó que la cuarta temporada de Attack on Titan será la última.

Después de que terminó la tercera temporada, los fanáticos aprendieron que esta salida final debutaría hacia fines de 2020, y resulta que el estreno no se retrasará ni un poco.

La noticia proviene de Animate Times, ya que el medio japonés incluyó una serie de programas de televisión que debutarán este otoño.

Attack on Titan se despide para siempre de sus fans

Temporada final de Attack on Titan

La publicación estaba destinada a exagerar a los fanáticos sobre todos los grandes espectáculos que debutarán la próxima temporada, pero muchos fanáticos se quedaron atrapados en el nombre Attack on Titan.

Después de todo, muchos estaban convencidos de que la temporada se retrasaría debido a la pandemia, pero ese no es el caso.

Actualmente, la cuarta temporada de Attack on Titan está programada para lanzarse este otoño. No se sabe cuál es la fecha exacta de lanzamiento, por lo que los fanáticos tendrán que esperar un poco más para obtener esa información.

El programa también ha mantenido el recuento de episodios en silencio, y los fanáticos aún no pueden predecir una ventana de lanzamiento para un trailer de la cuarta temporada con una fecha de estreno en la mano.

Aún así, hay mucho que celebrar, ya que parecía probable que se aplazara el ataque a Titán.

El programa no solo se mudó a un nuevo estudio de animación para la cuarta temporada, sino que tuvo que lidiar con el brote de COVID-19. Muchos espectáculos en la primavera se vieron obligados a retrasarse hasta este verano, y el crecimiento de la pandemia hizo que los retrasos adicionales parecieran inevitables.

En este momento, ese no parece ser el caso, por lo que los fanáticos esperan que Attack on Titan no los defraude.