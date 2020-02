Atlus lanzará versiones de “Persona” y “Catherine” en Nintendo Switch

La desarrolladora de videojuegos japonesa Atlus tiene como proyecto crear juegos de sus series principales, como Persona, Shin Megami Tensei, Odin Sphere y Etrian Odyssey, algo que seguramente tendrá demanda en el mercado, esto sería para Nintendo Switch. Los juegos se crearían como recompensa para todos los amante de los videojuegos y que son fieles consumidores de la marca. Luego de que en una encuesta del 2020, según Persona Central, una de las preguntas se refiere a ports de diversos juegos del estudio en Nintendo Switch.

Nintendo Switch busca ganar el mercado

"Si juegos anteriores de Atlus (juegos que pueden ser jugados en otro hardware, sin añadir elementos adicionales) fueran trasladados a Nintendo Switch, ¿querrías jugarlos?", esta dinámica tuvo varias opciones para seleccionar a sus favoritos entre los que destaca: Puerto de ‘Revelations: Persona, Pecado inocente / Castigo eterno’, ‘Persona 3 FES’ y ‘Persona 3 Portable’, ‘Persona 4″ y “Persona 4 Golden’, ‘Persona 5″ y “Persona 5 Royal’, ‘Shin Megami Tensei III: Nocturne’, ‘Shin Megami Tensei IV’, ‘Shin Megami Tensei IV: Apocalipsis’ entro otros.

Atlus está trabajando en una adaptación para Nintendo Switch de todos ellos, ni siquiera de algunos de ellos. Pero se puede dar la sorpresa que en cualquier momento el lanzamiento se haga oficial. Asimismo se ha dado a conocer que es habitual que las compañías (especialmente las japonesas) distribuyan encuestas públicas para enfocar sus siguientes pasos y les ha servido para tener éxito en el mercado.

Cabe mencionar, que los juegos de Atlus que sí están confirmados para Nintendo Switch son el exclusivo Shin Megami Tensei V, los cuales fueron presentados en el 2007 y del que desde entonces no hemos tenido novedades más allá de que el desarrollo sigue adelante; y Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, que llega a Japón el 20 de febrero, pero que no está confirmado para el Occidente.

