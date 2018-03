¡Atención!‘Nude’, app para proteger tus fotos intimas

El sistema analiza las imágenes en tu celular de forma local y resguarda las que podrían ponerte en aprietos.

bóveda virtual de seguridad

aunque solicita un pago de 0.99 dólares al mes para proveer el sistema de seguridad.

Con la creciente necesidad de almacenar el contenido de nuestros celulares en la nube para liberar espacio, es normal que a veces se nos olvide que tenemos una que otra imagen inapropiada para el publico que en realidad no queremos compartir, pero que por culpa de una mala estrategia de seguridadAhí es donde entra precisamente ‘’, una nueva aplicación que revisa de forma automática tus fotografías en el iPhone para identificar aquellas que contengan algún desnudo y las almacena en una especie de, eliminándolas de inmediato del rollo fotográfico y la nube conectada al dispositivo. De acuerdo a sus desarrolladores Jessica Chiu and Y.C. Chen, la necesidad de crear esta aplicación surgió al hablar con algunas actrices de Hollywood, quienes le hicieron notar lo vulnerables que están ante los ataques informativos de personas queEso sí, las imágenes nunca salen del iPhone, ya que gracias a la plataformade aprendizaje computarizado que Apple incluyó en iOS 11, el reconocimiento de imagen se hace de forma local y no se envía a ningún servidor, limitando el riesgo de que ser robadas. La descarga de ‘’ se encuentra disponible en la App Store de forma gratuita,