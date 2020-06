Astrónomos calcularon el tiempo que tardaría un planeta tener vida inteligente

Se ha publicado un nuevo artículo en la revista científica Proceedings of The National Academy of Sciences, en donde se explica que la vida se genera rápidamente en ecosistemas con similitud al planeta Tierra, pero que esa vida se desarrolle y llegue a calificarse de inteligente es muy poco probable.

La vida inteligente en otros planetas requiere de características similares a las de la Tierra

Según la publicación, para que pueda desarrollarse vida inteligente en algún otro planeta del Universo, deben tener condiciones y ecosistemas como los que tenemos en el planeta Tierra, de otro modo parecería resultar muy complicado.

David Kipping, uno de los astrónomos de la Universidad de Columbia que participaron en el estudio se decidió a utilizar un método estadístico llamado “análisis bayesiano” con el cual analizó toda la información al respecto.

Este análisis bayesiano es una forma de describir y actualizar lo que se tiene conceptualizado con respecto al contenido de la información, es decir, cuando se ve o se obtiene algún dato.

Según los investigadores, todos los datos fueron aplicados al enfoque Bayesiano, de esta forma se buscó determinar si cada uno de los procesos de desarrollo de vida se trata de un proceso rápido o un escenario lento, raro e indeterminado.

Desarrollar vida inteligente es un proceso lento

En conclusión se obtuvo que el surgimiento en la vida fue lento, ya que el planeta tardó cerca de 4.21 mil millones de años en formarse, después de múltiples colisiones con otros mundos perdidos, impactos que hicieron el proceso más lento.

Dentro de los datos que Kipping sometió al análisis Bayesiano encontramos estos:

La Tierra se hizo habitable hace 4.21 mil millones de años

Después de la formación de la Luna, pasaron 300 millones de años para que el planeta se enfriara

Los primeros registros de vida en el planeta (microfósiles), se remonta a 3,465 millones de años

El primer indicio de vida se registró hace 745 millones de años después que el planeta se hiciera habitable

Los humanos aparecieron hace medio millón de años

La aparición del Homo Sapiens es considerado el inicio de la vida inteligente

Según los cálculos, se estima que actualmente vivimos en el último quinto de la historia habitable de la Tierra

El planeta Tierra esta en el ultimo quinto de vida

Los investigadores consideran que en los siguientes mil millones de años, el Sol será extremadamente brillante lo que provocará el fin de los ecosistemas, las plantas y animales del planeta Tierra.