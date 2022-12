Astronautas de la NASA revelan las razones por las que no hemos vuelto a la Luna

Astronautas revelan las razones por las que no hemos vuelto a la Luna

Tal día como hoy, hace 50 años, el comandante de la misión Eugene Cernan se convirtió en la última persona en pisar la Luna, cuando la misión Apolo 17 de la NASA llegaba a su fin. Sus botas ahora están guardadas bajo llave en una vitrina en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian en Washington, D.C., y para conmemorar el aniversario, Express.co.uk examina y explora por qué los humanos no han aterrizado en la superficie lunar desde entonces, a través de testimonios de los propios astronautas.

No sorprenderá que los humanos que aterrizan y exploren la Luna no sea una hazaña, ya que conlleva varios riesgos que amenazan la vida. La superficie del único satélite de la Tierra está cubierta por más de 9.137 cráteres y grandes rocas, lo que hace que los aterrizajes seguros tanto para la aeronave como para la tripulación sean peligrosos.

El regolito, o polvo lunar, compuesto por partículas afiladas de polvo de vidrio, puede dañar los ojos, los pulmones y la piel de los astronautas con una exposición prolongada, lo que tiene efectos potenciales para la salud a largo plazo, como el desarrollo de silicosis. No solo es abrasivo, sino que también es adhesivo y puede regresar al avión, afectando negativamente la respiración. Madhu Thangavelu, un experto en el diseño de proyectos espaciales complejos de la Universidad del Sur de California, en un artículo de 2014, describió cómo la luna está cubierta por "una fina capa superior de polvo lunar similar al talco, de varios centímetros de profundidad en algunas regiones".

El profesor Thangavelu explicó que es "muy abrasivo" y "pegajoso", por lo que "ensucia muy rápidamente los trajes espaciales, los vehículos y los sistemas". Es tan abrasivo que el polvo lunar puede desgastar las capas de las botas de los astronautas. Si uno usara un zapato típico en la luna, la suela se desgastaría en un solo día de exploración.

Peggy Whitson, que vivió en el espacio durante 665 días, le dijo a Business Insider que las misiones Apolo tuvieron "muchos problemas con el polvo", y agregó que si los humanos van a pasar una cantidad significativa de tiempo allí "tenemos que descubrir cómo manejarlo". eso".

Durante 14 días seguidos, la Luna está expuesta a los duros rayos del sol, lo que la hace hirviendo (120°C inimaginables) ya que no tiene una atmósfera protectora. Durante las próximas dos semanas, se sumerge en la oscuridad total y se sumerge a temperaturas tan bajas como -130 ° C según la agencia estadounidense. Como señala el profesor Thangavelu: "No hay un lugar más implacable con el medio ambiente o más duro para vivir que la Luna".

Si bien los viajes espaciales presentan riesgos físicos, las impresionantes vistas, el trabajo estresante y las largas horas de confinamiento tienen un efecto en la mente que no se puede subestimar. Según los informes, quienes fueron a la Luna como parte de la misión rusa Soyuz-21 sufrieron “problemas psicológicos” y alucinaciones.

La tripulación del Apolo 17 fue la última en pisar la Luna.

Buzz Aldrin, uno de los primeros humanos en caminar sobre la luna en 1969, luchó por reajustarse después de regresar a la Tierra, sufriendo episodios de depresión y alcoholismo. Escribiendo en su autobiografía de 2009 Magnífica desolación, cuyo título dijo que describía tanto su experiencia como su estado de ánimo consiguiente, el hombre de 92 años dijo que no tenía “una meta, un sentido de vocación, ningún proyecto en el que valiera la pena dedicarme”.

Si bien el polvo lunar, las temperaturas extremas y la intensidad de la experiencia plantean dificultades, los astronautas dicen que la política y la financiación son las dos barreras principales cuando se trata de humanos que regresan a la Luna.

Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, dijo en 2019 que si la política no fuera parte de la mezcla, "ya habríamos llegado a Marte". No solo eso, sino que probablemente estaríamos en la Luna "ahora mismo". Explicó: "Fueron los riesgos políticos los que impidieron que sucediera. El programa tomó demasiado tiempo y cuesta demasiado dinero".

Un momento que definió una era en el siglo XX fue "La carrera espacial", en la que EE. UU. se desvaneció con el regreso de la última misión en 1972. Aunque dos administraciones han tratado de impulsar un regreso y financiar la construcción de un módulo de aterrizaje lunar, estas actividades siempre han "nacido muerto", dijo el astronauta del Apolo 9 Rusty Schweickart a Business Insider.

Él dijo: "Acelerar algo tan ambicioso es un verdadero desafío, y requiere compromiso y dólares, y eso es lo que se requerirá. Lo hemos intentado otras dos veces, las administraciones lo han intentado, y han nacido muertos".

La NASA tiene menos dinero que en los años sesenta

La financiación que recibe la NASA no se parece en nada a lo que era en los días pasados de los años sesenta. Walter Cunningham, un astronauta del Apolo 7, dijo en un testimonio ante el Congreso en 2015: "La parte del presupuesto federal de la NASA alcanzó un máximo del cuatro por ciento en 1965. Durante los últimos 40 años, se ha mantenido por debajo del uno por ciento, y durante los últimos 15 años ha estado conduciendo hacia el 0.4 por ciento del presupuesto federal".

Pero en 2020, el entonces presidente Donald Trump anunció que aumentaría el presupuesto de la NASA a $25,2 mil millones (£20,34 mil millones) para volver a poner las botas en la Luna, una meta que también persigue el presidente Joe Biden.

Ahora, Artemis 2 llevará a los humanos a la órbita el próximo año, mientras que Artemis 3 verá a la humanidad, incluida la primera mujer y persona de color, en la Luna nuevamente en 2025. Sin embargo, la NASA advirtió que esto podría retrasarse.

El sitio web explica que la NASA regresará a la Luna por el "descubrimiento científico, los beneficios económicos y la inspiración para una nueva generación de exploradores". Los días de competir con otros países parecen ser cosa del pasado, ya que aunque la misión Artemis tendrá un liderazgo estadounidense, esperan "construir una alianza global y explorar el espacio profundo para el beneficio de todos".

