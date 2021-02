Astronautas de la NASA realizan caminata espacial en la EEI

Para realizar una actualización de los paneles solares, este domingo 28 de febrero los dos astronautas de la NASA Kate Rubins y Victor Glover realizan una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional.

Los dos astronautas comenzaron su caminata espacial a las 6:12 a.m. ET (3:12 a.m. PT) el domingo 28 de febrero, y se espera que pasen el resto de la mañana realizando trabajos de mejora.

La Estación Espacial Internacional pronto tendrá nuevos paneles solares instalados: los cuatro grandes pares de paneles solares que recolectan energía del sol para satisfacer las necesidades de la estación.

Luego de 21 años los paneles, con vida útil de 15 a��os, de la EEI serán sustituidos.

Los paneles solares actuales han estado en uso constante desde que se implementó el primer par en diciembre de 2000. Aunque los arreglos todavía están funcionando, originalmente sólo fueron diseñados para una vida útil de 15 años, por lo que su rendimiento se ha degradado con el tiempo y es hora de que sea sustituido.

Los nuevos arreglos serán más eficientes y deberían aumentar entre un 20% y un 30% la potencia de la estación, aunque son más pequeños que los arreglos actuales.

Trabajos de astronautas fuera de la EEI

Sin embargo, antes de que se puedan instalar los nuevos arreglos, el equipo de la ISS debe preparar el exterior de la estación con kits de modificación. Esa es la tarea de Rubins y Glover hoy, quienes se moverán a lo largo de la estructura de celosía de la columna vertebral de la estación hasta el conjunto de paneles solares del lado izquierdo para la primera actualización.

"Los caminantes espaciales trabajarán juntos para construir y comenzar a instalar estructuras de soporte de soporte en la base de los paneles solares actuales que permitirán instalar nuevos paneles solares para aumentar el suministro de energía de la estación espacial", dijo la NASA en una publicación de blog.

Nuevas matrices se instalarán a finales del 2021

Esta será la primera de un par de caminatas espaciales, y la segunda seguirá el viernes 5 de marzo. Esta caminata espacial posterior será realizada por Rubins una vez más, junto con el astronauta de JAXA Soichi Noguchi.

Si desea ver la caminata espacial de hoy en vivo, la NASA está transmitiendo el evento en vivo y tenemos todos los detalles sobre cómo verlo. La caminata espacial está programada para durar seis horas y media, hasta alrededor de las 12:30 p.m. ET (9:30 a.m. PT). Rubins es miembro de la tripulación extravehicular 1 (EV 1) y está en un traje con rayas rojas, mientras que Glover es EV2 y está en un traje sin rayas.

