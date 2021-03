Astronautas de la EEI realizan reparaciones en el espacio abierto

Este viernes, los astronautas Kate Rubins y Soichi Noguchi, de la NASA y JAXA respectivamente, realizaron una caminata espacial para llevar a cabo reparaciones en la Estación Espacial Internacional (EEI).

De acuerdo con información del portal Sputnik, los astronautas tenían la misión de instalar unos kits modificadores y realizar unos preparativos para una actualización que les espera a los paneles solares de la estación.

Como te hemos dado a conocer en diferentes reportes de La Verdad Noticias, esta expedición ha sido la segunda salida al espacio abierto que se ha realizado a lo largo de la semana desde la EEI.

Los astronautas se dedican a reparar la EEI

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero dos astronautas salieron de la Estación Espacial Internacional para una caminata espacial, en la cual también llevaron a cabo diversos trabajos de mejora.

Para realizar una actualización de los paneles solares, este domingo 28 de febrero los dos astronautas de la NASA Kate Rubins y Victor Glover realizan una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional.

Los dos astronautas comenzaron su caminata espacial a las 6:12 a.m. ET (3:12 a.m. PT) el domingo 28 de febrero, y se espera que pasen el resto de la mañana realizando trabajos de mejora.

La Estación Espacial Internacional pronto tendrá nuevos paneles solares instalados: los cuatro grandes pares de paneles solares que recolectan energía del sol para satisfacer las necesidades de la estación.

Los paneles solares actuales han estado en uso constante desde que se implementó el primer par en diciembre de 2000. Aunque los arreglos todavía están funcionando, originalmente sólo fueron diseñados para una vida útil de 15 años.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.