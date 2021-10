Astronauta de SpaceX revela que estuvo enferma los primeros días de la misión

Una astronauta de SpaceX que participó en la misión Inspiration4 de la compañía hace un mes dijo que estuvo enferma durante los primeros dos días en el espacio, informó National Geographic el viernes.

La Dra. Sian Proctor, una de los cuatro miembros de la tripulación a bordo de la primera misión totalmente civil de SpaceX, le dijo a National Geographic que comenzó a sentirse mal el primer día.

"La enfermedad espacial es una de esas cosas que sufren muchas personas", dijo Proctor en la entrevista. "Simplemente no estás en tu juego".

La misión llevó a los astronautas alrededor de la Tierra durante tres días.

Los astronautas pueden experimentar mareos cuando están en el espacio debido a la ingravidez que sienten con la gravedad cero.

Proctor le dijo a National Geographic que se sintió mejor el segundo día, pero que tenía la cabeza "un poco congestionada".

"Pero hombre, me desperté al tercer día, y estaba tarareando, y todo fue perfecto", dijo Proctor a la publicación. "Me había adaptado, estaba bien y estaba como, '¿Qué? ¡Tengo que volver a casa! ¡No, no, no!'".

Misión de SpaceX ‘no fue lo suficientemente larga’

La misión Inspiration4 se lanzó el 16 de septiembre y envió a cuatro astronautas civiles a la órbita durante tres días a bordo de la nave espacial Dragon de SpaceX.

"Iría por más tiempo. Tres días no fue suficiente", dijo a National Geographic la geocientífica y especialista en comunicación científica.

"Creo que, idealmente, una misión de cinco días en la cápsula Dragón con la cúpula sería perfecta", agregó Proctor.

La cúpula es un techo de cúpula de vidrio ubicado en la punta de la nave espacial Crew Dragon, desde donde los astronautas miraron para ver la Tierra desde el espacio. Proctor le dijo a National Geographic que esta era "la mejor característica de nuestro vuelo espacial".

El inodoro, que no funcionaba bien en pleno vuelo, también estaba ubicado en la cúpula. Proctor dijo en la entrevista que era "un problema de ventilador de desperdicio", que los miembros de la tripulación solucionaron rápidamente. "Creo que se convirtió en un evento que fue más grande de lo que realmente era", agregó.

