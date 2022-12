Asistente de Google supera a Siri de Apple en prueba de asistente de voz

Asistente de gigante tecnológico supera a Siri de Apple en prueba de asistente de voz

El Asistente de Google, visto como el mejor asistente de voz desde hace algún tiempo, venció a Siri de Apple, Bixby de Samsung y Alexa de Amazon en una prueba de comparación realizada por MKBHD, un youtuber de tecnología popular.

La prueba de comparación incluyó asistentes de voz que realizaban tareas generales como configurar un temporizador, verificar el clima, interactuar con aplicaciones, buscar en Internet y responder preguntas de seguimiento.

Así quedó atrás Siri del Asistente del gigante tecnológico en las pruebas hechas por un youtuber.

El Asistente de Google y Bixby resultaron ser los mejores en las pruebas, ya que ambos asistentes de voz pudieron responder preguntas y buscar aplicaciones e imágenes dentro del teléfono inteligente. También pudieron responder preguntas de conversación cuando se les pidió que proporcionaran información basada en búsquedas en Internet.

Siri cae en prueba ante Asistente de Google

A diferencia del de Google el asistente de voz Siri de Apple pudo desempeñarse bien cuando se le pidió que completara tareas como configurar un temporizador y buscar en Internet. Sin embargo, cuando se le pidió que respondiera preguntas conversacionales, no pudo hacerlo. No pudo realizar tareas que requerían interactuar con aplicaciones, ya que la mayoría de las aplicaciones en iOS no están diseñadas por Apple.

Alexa, debido a su falta de integración con los teléfonos inteligentes ya que Amazon no fabrica ninguno, obtuvo el peor desempeño. No pudo interactuar con las aplicaciones, tuvo un desempeño deficiente en los modelos conversacionales y, en general, tuvo un rendimiento inferior al esperado en los teléfonos inteligentes.

Sin embargo, dado que la elección de los asistentes de voz depende de los dispositivos que utilicen los usuarios, la elección y la perspectiva de los usuarios dependerán en gran medida del ecosistema en el que hayan invertido.

