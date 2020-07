Así puedes usar la página de exploración de Instagram

La experta en redes sociales Heidi Dean da algunos consejos de cómo mejorar su influencia en Instagram y desarrollar su marca personal en línea. Instagram es un lugar fantástico para que los actores construyan su audiencia, solidifiquen su marca y establezcan conexiones para su carrera.

En un reciente YouTube Live como parte de la programación en cámara de Backstage, The Slate, Dean les enseña a los actores todos los consejos y trucos que necesitan saber para usar Instagram a su favor y navegar por el mundo ultra competitivo de Internet.

Acércate a tu Instagram con "nosotros", no "yo".

Dean menciona que muchos actores tratan su Instagram como un televisor, como si estuvieran transmitiendo sus noticias a las personas en lugar de tratarlo como su teléfono para enviar mensajes de texto a las personas. Así que haz que los actores digan: "Mírame sobre esto y aquello".

En su lugar, crea publicaciones que abran un diálogo con la gente. En el mundo en constante cambio de los algoritmos sociales, esta es la mejor manera de aparecer en el feed ... Pero, ¿cuál es la mejor manera de convertir una publicación normal en una conversación? Esto implica tomar esa publicación y convertirla en una pregunta; en Instagram, ese es el subtítulo.

En tus publicaciones busca un diálogo con la gente

Si publica que estaba en un programa, en el pie de foto, pregunte cuál era la parte favorita del programa o cualquier otra pregunta para involucrarlos. ¡Luego, usa las historias de Instagram! Las historias de Instagram ya son geniales para las conversaciones. Tienes encuestas de controles deslizantes de emoji, pegatinas de preguntas, etc. La pestaña de crear es ideal para conversar. Las historias de la app ya tienen todas estas excelentes características integradas para crear conversaciones.

Al final de cada historia, puedes enviar un DM a la persona que lo publicó; eso está hecho para la conversación! Todo está preparado para eso. Esto también se aplica a los comentarios. Reconoce y dale me gusta a los comentarios que recibas.

Sumérgete en los hashtags

Ustedes deben asegurarse de estar usando los hashtags correctos. Mucha gente los está usando, pero no es la forma correcta de hacer conexiones o ver el crecimiento de los seguidores. Los hashtags en Instagram deben ser dos cosas.

Relevantes Específicos

Relevante es bastante obvio. Necesitamos asegurarnos de que estos hashtags sean relevantes para el tema de nuestras publicaciones. Estoy preparado para preparar publicaciones con anticipación. Haz tu investigación de hashtag con anticipación. Creo que deberías tenerlos en diferentes grupos en tu teléfono, y también hay muchas formas inteligentes de subirlos a tus publicaciones.

Simplemente copiar y pegar los mismos hashtags una y otra vez en todas tus publicaciones te está perjudicando y no ayudará a tus publicaciones, porque no puedes decir que el mismo grupo de hashtag que usas todo el tiempo es relevante para cada Una cosa que publicas ... [Y] tienes que elegir el hashtag que sea adecuado para ti. Algo demasiado amplio no te dará una exposición real y no verás ningún resultado.

Debes hacer una selección adecuada de hashtags

Un hashtag demasiado pequeño tendrá, como, 500 publicaciones. Nadie los está buscando realmente. A veces hay hashtags que tenemos para nosotros, como un nombre o algo específico para su marca. Estos son excelentes para clasificar mis publicaciones según mis seguidores actuales, pero no son excelentes para el crecimiento de los seguidores. Algo con 10,000 búsquedas, ese será el punto ideal para tus hashtags. Apégate a un hashtag que te dará crecimiento, pero también una conexión.

Sé prudente con tus publicaciones de Instagram

Si tomaste una foto hoy, no tienes que publicarla de inmediato. Puedes esperar días, semanas o incluso meses antes de publicarla. A medida que crece tu perfil, deseas estar muy al tanto de lo que estás publicando. Si eres imprudente, puedes exponer muchas cosas sin querer. Puedes estropear los próximos proyectos, tu ubicación, tu familia ... Otra razón para eliminar la "Insta" es porque te ayuda a recuperar tu vida. Disfruta de esos momentos y espera hasta el final del día cuando llegues a casa para publicarlo.

No publiques mucho, especialmente en tu cuadrícula

Es importante mencionar que si publicas demasiado, te vas a quemar. En muchas ocasiones la gente piensa que necesita ser consistente y publicar en su feed todos los días. Pero ese no es el caso. Eres un actor, no un vendedor de Instagram. Aún así, la mayoría de los influencers solo publicarán un par de veces a la semana, como máximo. Con un nuevo algoritmo, puede salirse con la suya publicando menos en el feed y más en las historias. Al publicar todos los días sin un plan, en realidad solo estás publicando espaguetis; lanzar publicaciones no relacionadas en la rutina solo para ver qué funciona.

Participación es fundamental

La mejor estrategia: publicar menos, participar más! En Instagram, hay dos tipos de estrategias de crecimiento de seguidores: activa y pasiva. Para estrategias pasivas, puedes usar hashtags y publicaciones compartibles. Deja que tus seguidores hagan crecer tu perfil por ti compartiendo tus hashtags y publicaciones interesantes (el ícono del avión de papel). Para estrategias activas, enfócate en la participación en los comentarios y colaboraciones con otros perfiles de Insta. Idealmente, debes utilizar estrategias activas y pasivas. Encontrar un equilibrio entre todas estas estrategias es la mejor estrategia.

