Así puedes saber si tu celular fue hackeado y cómo solucionarlo

En el teléfono celular la mayoría de las personas tienen gran parte de su información personal. Desde fotos y contactos, hasta cuentas bancarias y datos se vuelven valiosos para los ciberdelincuentes, por lo que se ha vuelto más frecuente que las personas sean hackeadas en su smartphone.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, una de las formas en las que es “fácil” el hackeo de un dispositivo es por la contraseña, ya que un error que muchas personas cometen es no crear contraseñas fuertes; aunque también puedes ser hackeado por ingresar a un sitio web dudoso o por descargar apps o archivos de lugares no oficiales.

Señales que indican que te han hackeado el celular

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad Kaspersky entre las señales más comunes de que un teléfono celular con sistema operativo Android ha sido hackeado están:

La batería de tu teléfono se descarga rápidamente: La razón es que el malware y las aplicaciones fraudulentas tienden a consumir mucha energía.

Tu celular se ha vuelto muy lento: El malware no solo consume la energía sino los recursos de tu dispositivo por lo que afecta su rendimiento, en ocasiones no solo haciéndolo más lento, sino presentando bloqueos, fallas y reinicios inesperados.

Notas una actividad extraña en cuentas en línea: Cuando un hacker ingresa a tu teléfono intentará robar el acceso a tus cuentas valiosas, en ese sentido podrías recibir alertas de intentos de acceso o actividad no reconocida en tus redes sociales y correo electrónico.

Notas llamadas o mensajes de texto desconocidos en tus registros: Los hackers pueden estar interviniendo tu teléfono con un troyano SMS. Además, podrían hacerse pasar por ti para robar información personal de tus seres queridos. Mantente atento, ya que cualquiera de los dos métodos deja rastros, por ejemplo mensajes salientes.

Tu teléfono se calienta mucho: como ya mencionamos el programa malicioso puede estar ejecutándose en segundo plano haciendo que la batería trabaje de más y, por ende, el dispositivo se sienta más caliente. Busca además un cambio de configuración sospechoso o actividad extraña como el comenzar a ver ventanas emergentes de spam.

¿Qué puedo hacer si me hackearon mi celular?

En caso de que identifiques alguna de las señales anteriores Kaspersky recomienda:

Primero, tienes que eliminar cualquier malware que se haya infiltrado en tu dispositivo. Puedes descargar algún sistema de seguridad confiable y escanear el teléfono en busca de virus. Si eso no funciona y estás convencido de que algo anda mal, realiza una copia de seguridad, y restaura tu celular a las especificaciones de fábrica.

Una vez que hayas eliminado el virus puedes empezar a proteger tus cuentas. Actualiza las contraseñas de todas tus redes y apps instaladas en el smartphone comprometido, como banco en línea, correo electrónico y redes sociales. Recuerda no usar claves fáciles de adivinar.

No te olvides de instalar un antivirus móvil para evitar que se instale cualquier tipo de malware. Además, apaga las conexiones Wi-Fi y Bluetooth cuando no las uses, pueden ser la puerta de entrada para los hackers.

Y para mantenerte protegido, no descargues aplicaciones sospechosas o de mala reputación, si no estás seguro. Tampoco realices modificaciones no autorizadas en tu teléfono; elimina con frecuencia tu historial de internet y habilita un servicio de rastreo para tu teléfono celular.

