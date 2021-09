Así puedes obtener el APK de WhatsApp Plus azul para celular

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, pero ¿sabías que existen diferentes versiones? Una de ellas es la APK de WhatsApp Plus y es precisamente esta de quien hablaremos en esta ocasión en La Verdad Noticias.

La versión azul como es conocida la versión Plus de esta aplicación de mensajería te ofrece más opciones y no, no solo es el cambio de color sino que te permite programar mensajes y hasta usarlo en modo avión.

En esta ocasión te enseñaremos cómo descargar Plus y sus actualizaciones, de esta aplicación que ofrece una gran gama de emojis y configuraciones para personalizar tu cuenta.

¿Cómo obtener la APK de WhatsApp Plus?

La versión “azul” de WhatsApp está disponible para el celular.

Antes de descargar la APK de Plus debes saber que puede ser que en el futuro te bloqueen la cuenta por no usar la app original, lo que significa que perderías todas tus comunicaciones y listado de chats, sin embargo, esto sucede únicamente en el caso de ser detectado.

La versión que te permite obtener el logo en azul se llama V13.50. La letra “V” te permitirá saber con exactitud que la versión APK que estás descargando es la correcta. Lo mejor de esta versión es que no contiene publicidad o malware que pueda robar tu información.

Da clic para descargar la versión Plus V13.50 con la que podrás chatear con todos tus amigos y usar funciones únicas como el modo avión y la programación de mensajes y respuestas.

¿Cómo puedo actualizar mi WhatsApp Plus?

La mejor forma de actualizar la aplicación es regresar a la misma tienda donde la descargaste. Desde allí podrás visualizar la fecha de la última actualización y si es reciente, sólo debes seguir los pasos anteriores y quedará actualizada.

Para actualizarlo solo debes abrir la APK. En la pestaña de Chats, pulsa el ícono de esquina superior derecha que tiene tres rayas horizontales. Luego accede a “Plus Settings'' y, Posteriormente deberás ingresar a “Updates”. Por último da clic en “Check For Updates”, y listo ya tendrás la versión actualizada de la APK de WhatsApp plus 2021.

